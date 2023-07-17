「我們在確定軍事目標時，首先需要認識到，世界上大多數令人苦惱的問題，並不適宜用純軍事的辦法來解決。」語出馬修．邦克．李奇威將軍，美國陸軍上將。國與國之間關係的改善，需要的是透過良性的對話，而非大秀軍事肌肉來增加緊張。

北大西洋公約組織成立於1949年，旨在對抗蘇聯和其盟友的威脅，一個由美國、加拿大及部分歐洲國家組成的集體防禦同盟。但隨著冷戰結束，北約的角色與任務從防禦性質，轉向危機管理和區域安全合作。而今年7月11日位於立陶宛首都維爾紐斯舉辦的北約峰會，主要的討論議題有三點：一、 支持烏克蘭加入北約。二、 說服土耳其及匈牙利讓瑞典加入北約。三、 亞太四國（澳、紐、日、韓，通稱AP4）因與中俄的緊張關係日益加劇，參加本次會議以加強與北約的關係。

近年來，隨著中國崛起及美中關係逐漸的惡化，北約也開始將目光轉向亞太地區，試圖在該地區發揮更大的影響力和作用。所以亞太四國參加本次會議，不僅引起中俄兩國的強烈反對，並擔憂對該地區的安全局勢將造成重大改變。

北約東進亞太地區的動機，其實就是為支持美國的領導地位，以及維護自由、開放的印度－太平洋區域秩序，並擴大北約在全球的影響力。畢竟在中國「一帶一路」的經濟外交戰略下，讓北約意識到，中國在人權、民主、法治、貿易及海洋安全等方面，是足以威脅到全球安全、利益與價值的國家。

為了阻止中國的擴張，美國打著「印太戰略」之姿，重返亞太地區。作為其堅實盟友的北約，除了有責任支持相關的政策及戰略外，在當今多極化與全球化的世界中，要能與其他地區或組織建立更廣泛、更深入的合作關係，就必須超越傳統的地理範圍。

而亞太地區，便是當前全球最具活力及潛力，同時也極具挑戰性的區域。我們可以這麼解讀：北約希望通過參與亞太事務，增加與美國的對話機會，並提升組織內的全球性與多元性。

所以在這次的峰會中，可以看見近年來北約在亞太地區，是利用以下的方式來達到東進的目的：

一、 升級與亞太四國的夥伴關係。北約計劃與這四國一起制定「訂製夥伴關係計畫」，以將夥伴關係提升到更高層級。並共同商討在網路安全、太空和打擊假訊息等議題上的合作，增進相互了解信任，促進共同利益目標，並應對中國擴張的挑戰。

二、 增加在亞太地區的軍事活動。藉由參與在印度洋的打擊海盜行動，配合美國在南海及東海的航行自由行動，進行訊息共享、協調合作等作為。不僅向四國合作夥伴展現出，對亞太地區負起的安全責任，更增加對中國的威懾。

中國對本次的北約峰會，適當地表達出強烈不滿，並且批評北約作為一個冷戰時代的遺產，沒有資格干涉亞太地區的事務。且作為一個軍事同盟，在此地區的擴張行為，都會破壞區域和平發展及穩定。所以，北約倘若侵犯到中國的主權及利益，將導致中俄兩國在政治、經濟及軍事上加深合作，以擴大雙方在亞太地區的影響力，並持續挑戰美國的霸權地位。

那麼，北約東進亞太，對台灣的影響為何呢？從正面來看，亞太四國中的日本，可能會提出鞏固台海安全的需求，以促進台灣與國際間的交流及合作。但負面來說，台灣是否能加入北約，或是成為合作夥伴的機率也是微乎其微。但北約若將勢力介入到臺海，極有可能加劇中國對台灣的敵意，導致透過經濟外交及軍事威脅等，給予台灣極大的壓力，增加台海區域的緊張及危機。

因此，北約挺進亞太地區，不僅激化中俄與北約之間的對抗及競爭，也促進了中俄之間的合作。更可以說，亞太局勢日後將產生重大的改變。或許亞太各國之間，日後將會有更多的和平互動，也有可能增加彼此的不信任感。

總之，維持區域和平穩定發展，一直是我國政府的責任與願景。所以台灣需要以審慎地態度，面對並處理北約東進的事實。可藉由美日兩國或北約內部的友好國家，透過溝通、協商等方式，以維護我國的利益及尊嚴。並且與中國大陸尋求建設性對話及交流，以步上和平發展的正軌。

（作者為自由撰寫人）

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