716「司法改革，居住正義」的參與人數，儘管只有2萬到2萬5，不如事前所預估的4萬人之多，最擅於動員的民進黨拒絕參加，當然是人數銳減的最大原因。

716大遊行，由於參加的政黨各有立場，各黨的代表儼然將此當成了政見發表會，時代力量的王婉諭，對民進黨、國民黨、民眾黨三黨，左右開弓，炮火猛烈，最具代表性；不過，其他具有「準」總統候選人資格的郭台銘、侯友宜及柯文哲，倒是有志一同，均集矢於民進黨，「下架民進黨」幾乎成為共識。

郭台銘、侯友宜、柯文哲三位先後登場，郭台銘儘管口舌有點遲鈍、結巴，但也頗能掌握到群眾氣氛，贏得不少掌聲；侯友宜沉沉穩穩，但有點照本宣科，不但不能激起群眾回響，甚至還有噓聲出現，連王婉諭的掌聲都比他多；柯文哲大概是全場表現最亮眼的，台風靈活、順暢自然，每有停頓，皆迎來掌聲一片，可見其受年輕人歡迎的程度，可以說，幾乎就是為柯文哲量身打造的場子了。

國民黨台上的人數最多，但與台下群眾的反應對照之下，侯友宜的聲勢，是否能夠拉抬得起來，恐怕會相當困難，國民黨似乎應該讓侯友宜受一些演說特訓了；柯粉應該來得不少，因為一心想要「換侯」，故在侯友宜演說之時，反應冷漠，甚至報以噓聲，台下還會有「割侯」的標語，顯見侯、郭之爭，尚未了局，這是國民黨最大的危機。

說來也是非常弔詭、諷刺，「司法改革，居住正義」，本來是民進黨當初信誓旦旦，必欲改革、解決的問題，但7年多以來，民進黨反而成了「司法不公正，居住不正義」，必須加以唾棄的對象，「下架民進黨」的呼聲強烈，這不但是非綠陣營的公約數，更應是全台灣民眾應該戮力以赴的目標。

（作者為退休大學教授）

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