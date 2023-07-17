川普在周日播出的瑪利亞·巴特羅摩專訪中透露，他和目前在競選中的民主黨候選人小羅伯·甘迺迪相熟，多年前他曾經私下問小羅伯，誰是最笨的參議員，小羅伯回答：極可能是Joe。

主持人追問小羅伯·甘迺迪說：最笨的參議員是Joe Biden？

川普：對。

川普接著就說小羅伯做了一些說明，特別談到在盛年時期的拜登已經對於稍微複雜一些的稅務和政策，一點概念都沒有。

稍後川普進一步接著說，像是習近平和馬克宏都是在最好的狀態上，而「習近平已經完全看出來拜登是一個笑話」。

我過去做過分析，拜登無能，是圈內公認的，如果不是疫情爆發，全美陷入判斷崩潰、極左借勢竄起而看不到上位路徑，再加上彼德原理的作用，拜登根本從來沒有機會當上總統。連歐巴馬卸任前都不願意推舉副手他出馬競選，這已經說明一切。

疫情的打擊太大，後果極其廣泛而嚴重，最大的衝擊在領導層，其他問題自然就一件件跟著出籠。繼續等著。

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