馬英九基金會邀請的陸生抵台參訪，陪同的台灣學生同樣屬於2000年後出生的Z世代。有別於10年前，因「太陽花學運」導致兩岸青年網路衝撞，台灣Z世代因愛用小紅書，兩岸「小紅書世代」有許多共同語言，將對兩岸關係的未來造成重大影響。

Z世代的共同語言

台灣年輕人「小紅書熱」並非新聞，大陸青年學者賈選凝日前於《台海研究》發表論文，對小紅書獲台灣Z世代喜愛和認同的原因進行深入分析，是僅見的學術研究成果。賈選凝認為，小紅書創造了一套去政治的「認同形塑機制」，透過流行文化分享與「女性溝通風格」等特質，不僅令台灣年輕人認識到大陸「先進」的一面，也讓兩岸年輕人在潛移默化間形成社群意識。

小紅書效應在台灣Z世代擴散，本質是大陸硬實力、軟實力的綜合展現。首先，小紅書本身就是大陸網路經濟的產物，若不是大規模的市場與創新科技的競爭，小紅書豈能成功打造出資訊完備、親近用戶的優勢而勝出。其次，小紅書能吸睛台灣Z世代，證明大陸年輕一代生活優渥、思想新潮，能與國際接軌，大陸不再是老一輩台灣人眼中「又土又窮」的代名詞。

不過，這些原因還不是小紅書「打入」台灣Z世代的關鍵，最重要的是，小紅書來自市場，親近民間、遠離政治，不是官方在「對台工作」邏輯下，所打造的任務性媒體或宣傳平台。台灣年輕人專注於小紅書的高品質內容，不受兩岸意識形態分歧的干擾和影響，反而讓兩岸年輕人找到共同話題，逐漸融為一體，成為兩岸融合「不是樣板的樣板」。

正如賈選凝論文的發現，小紅書可以將統獨立場、成長背景完全不同的兩岸年輕人，帶入無涉政治、回歸日常生活議題的互動語境內，台灣一向排斥簡體字，小紅書卻普遍被台灣年輕人接受，與抖音、微博等充斥「統獨論戰」的平台迥然不同。

在大陸官方看來，對台工作必須「講政治」，反獨促統是「最大的政治」，翻看所有檯面上大陸主辦的兩岸青年交流活動，動輒以「民族復興」、「祖國統一」等政治概念作為結尾。同理，民進黨也把任何具有大陸色彩的東西都披上統戰外衣，引導逢中必反，甚至逢中必恐，這也使得兩岸民間交流往往墜入政治漩渦。以美妝、生活等「去政治化」為主題的小紅書，破解了上述怪圈，臉書、貼吧上的「出征」亂象化為無形。

融合關鍵是人性化

小紅書已成為兩岸交流的「去政治化」平台，也將帶來「去政治」的融合效果。回顧過去10年，大陸也曾透過網路爭取台灣青年認同，各個對台媒體、地方台辦也推出五花八門的「台字頭」的APP或新媒體，但在台灣知名度不高、使用者更是寥寥無幾，沒有官方色彩的小紅書卻成為台灣青年認識大陸、親近大陸的捷徑，對40年來致力於兩岸關係的有識之士而言，應該有非常多的啟發與借鏡。

賈選凝對小紅書提出一個有趣的觀察與總結，認為人性化的「女性溝通風格」，是促進兩岸青年自然融合的關鍵。開啟了一個過去鮮有人研究的課題，那就是兩岸交流的「柔性論述」。眾所周知，大陸對台論述完全基於民族、歷史、政治的宏大敘事，基調偏向剛性、陽性，這種風格符合大陸主流輿論，卻讓重視個人、追求「小而美」的台灣青年世代感到陌生，小紅書的興起，提供了有別於大陸說教式的另一種兩岸溝通模式，這又與前述「去政治化、去政績化」的底色是分不開的。

小紅書已成為兩岸年輕人融為一體的「秘密花園」，這是沒有政治色彩、超越政治分歧的寧靜一隅，值得兩岸共同珍惜和培育。後浪推前浪，大陸官方希望與台灣各界，尤其青年打交道，可以從小紅書取經。