中國大陸第二季GDP年增6.3%，這其實已出乎許多人意料之外，但仍有媒體以「不如預期」形容，表示中國經濟前景悲觀。只不過該媒體事先未預告預期多少，等中國宣布後才講，就未免有「後知之明」。中國3月就宣布今年經濟目標為增長5%，媒體自己要估高，然後說「不如預期」，恐怕是自己問題。

事實上，基於美中競爭或者是對中國崛起的焦慮，某些西方媒體包括台灣特別喜歡登載類似評論，講白一點，就是「唱衰中國」。部分評論誇大、喪失客觀性，甚至淪為臆測。例如中國5 月青年失業率高達20.8%，但城鎮失業率僅為5.2%，即有評論質疑數據造假，嘲諷中國「工作1小時及以上即算就業」的定義太誇張。

然而那卻是國際調查失業率的共同標準。例如台灣行政院主計總處調查失業率，就規定只要在資料標準週內從事有酬工作，「不管工作時數多少」，都算就業。中國定義並沒有錯。

再如消費者物價指數（CPI）年增率3月僅0.7%、4月年增0.1%、5月年增0.2%，6月年增0，即宣稱中國陷入通貨緊縮。然而通縮定義是CPI年增率連續兩季衰退。因此客觀描述應該是：中國物價有下跌趨勢，未來可能陷入通縮，目前還沒有。

中國大陸是台灣最大的貿易伙伴，2022年佔比台灣出口的38.8%，進口的20%。相比之下台灣對美出口佔比15%，進口10.7%。中國大陸也是台灣的最大順差來源地，2022年順差金額高達1565億美元。大陸經濟榮枯與台灣息息相關，客觀理解大陸經濟展望有其必要，不宜一味唱衰。

客觀的分析應橫向比較並考慮基期效應

統計數據雖然是客觀呈現，但解讀時卻必須橫向比較，並考慮基期效應才能釐清脈絡。例如中國大陸6月份以美元計算的出口較去年同期衰退12.4%，數據雖然難看，但相較台灣6月出口年減23.4%、月減 10.6%，已經連續10個月衰退；台灣經濟部豈不比大陸商務部更需要著急應對？但好像也沒看到官員緊張。

中國大陸、台灣，還包括韓國、日本、新加坡等亞洲經濟體，今年出口都大幅衰退，其實與基期效應有關。前兩年美、歐因疫情生產停滯、宅經濟發酵，大量從亞洲進口商品。2021年6月中國大陸以美元計價出口暴增32.2%，2022年6月再年增17.9%，創單月歷史新高。台灣2022年6月也年增15.2%，同樣創歷史新高。亞洲出口暴增讓航運公司收益一飛衝天，長榮海運股價漲了20倍，員工年終獎金高達45個月。

去年基期高，今年衰退合理。正如瘋狂派對結束，總要回歸正常。這當然對經濟增長有影響，但不宜逕行解讀為經濟滑坡。

同樣的道理，中國GDP第2季年增6.3%，雖然漂亮，但仍有基期效應。去年中國因為疫情封城，經濟停滯，第二季GDP年增僅0.4%。今年恢復正常，數據好看合理，但也不宜逕行解讀為經濟已大幅翻轉向上。

那麼中國經濟展望到底如何？關鍵是消費。那是內循環的主要引擎。

今年中國CPI年增率趨近於0有兩個原因，一個是生產過剩，另一個是消費不足。這兩個問題其實前兩年就已經有了，只是因為出口暢旺抵銷掉。今年出口恢復正常，生產過剩問題才凸顯，原本只是批發商削價求售，之後零售商也開始內卷，CPI年增率才一路走低。

中國端節連假國內旅遊收入僅為2019年疫情前同期的94.9%，是個值得參考的數據。這表示消費力還沒有恢復到疫情前，無助於解決生產過剩。但這不是因為中國人沒錢，而是賺了錢存起來或還貸款。去年中國大陸住戶存款暴增17.84兆人民幣，今年第一季再增加9.9兆。如何讓人民更願意掏腰包花錢，是大陸當局要傷腦筋的事。之前「打奢」講了很多年，現在要轉向改為「鼓勵消費」，需要時間。不過價格下跌本身就會促進消費，因此不必太悲觀。

城投債與房地產下跌的影響被誇大

至於部分媒體關注的城投債與房價下跌，對中國經濟增長的影響也沒想像那麼大。城投債與地方政府掛勾，本質上算公共債務。中國公共債務雖然可能有隱藏的部分，但整體而言並沒有日本與美國那麼高。今年第一季日本國債佔GDP比例高達264%，美國119%，中國政府槓桿率則為50.5%。中國大陸的財政紀律還是比較好的。

依據「現代貨幣理論」，能發行主權貨幣的國家不會倒債，因為可以印鈔票還債，「財政赤字是迷思」。當然這理論有很大爭議，是否適用於中國誰也不敢肯定。但如果美國與日本都債多不愁，只擔心「舉債上限」限制不能繼續發債，而不擔心發債太多影響本幣信用；相較中國手上有全球第一，超過3兆美金的外匯存底，每年仍以數千億美金的經常帳順差持續累積。老實說，擔心中國公共債務或資金外移，有點搞錯方向。

房地產下跌影響同樣被誇大。中國房市如果要像日本一樣拖垮經濟，必須是長達20年的持續下跌。但那是全球主要經濟體中唯一房價長期下跌的特例。中國政府工具箱中有一堆調節房價的工具，拉抬房價不是能不能，而是要不要的問題。目前看來，中國大陸只想減緩跌勢，消除房價下跌的負面影響，例如「保交樓」，並無意拉抬房價。

為什麼？將心比心，可以從台灣內政部次長花敬群的談話來理解。花次長談台灣的打房要軟著陸，房價由漲轉跌，有機會走向20年前的「甜蜜點」。他指的是1993年到2002年間，台北市一度跌2至3成，台北市以外地區下跌5成。能不能達成是另外一回事，但這打房的期望，讓年輕人也能買得起房子，難道不也是大陸當局的期望嗎？

事實上，雖然投資客將囤房賠本殺出，但房價下跌多在2、3、4線城市，北京、上海並未下跌，甚至仍有搶房現象。今年5月，上海「雲錦東方3期」開盤，居然吸引上千人排隊認購。那批房子最低總價超過2400萬人民幣，也就是超過1億台幣。在烈日下排隊的，各個都是億萬富豪。用「崩盤」描繪中國房地產市場，或富豪紛紛逃離中國，誇大了些。

那中國經濟真的沒有問題嗎？有。相較其他經濟體，中國經濟另外還要面對一個大挑戰，那就是美國發動的地緣政治競爭。在「去風險」概念下，美國正引導供應鏈離開中國，大陸因而喪失美國第一進口國的地位，被墨西哥和加拿大超越。美國還繼續引導企業到日本或印度，如果成為長期趨勢，中國產業就有「被空洞化」的可能。中國正在「一帶一路」國家開發新的出口市場應戰。但這個「帶路紅利」，能否彌補失去的美國市場，需要觀察。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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