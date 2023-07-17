如果您想洞察歐洲的未來，7月23日舉行的西班牙大選是一個重要指標；這次西班牙大選前的競選方式和言論，則是歐洲當前的政治和社會縮影。

在馬德里的主要街道上，西班牙極右政黨民聲黨妖魔化女權主義、移民和同性戀的大幅廣告吸引路人和遊客眼光。民聲黨稱，這些團體和運動的存在危及民族國家，民聲黨領導人阿巴斯卡並告訴選民，西班牙國內近70%的強暴案都是外國人所為…。凡此種種，都予人一種似曾相識的感覺。

2016年英國脫歐公投期間，主張脫歐的極右英國獨立黨祭出人山人海移民湧入英國的海報，獨立黨領袖法拉奇渲染德國科隆的婦女遭受穆斯林調戲事件為所有強暴案件都是移民幹的。法拉奇的言論後來出現在美國2016年總統大選川普反移民陣營；匈牙利總理歐爾班在競選中則複製了英國獨立黨脫歐公投海報上同張照片，標題是「停止」。

英國脫歐公投今夏滿7年，英國遍體鱗傷。但歐爾班成功連任，仍是匈牙利總理；川普在本月初的共和黨民調中則以62%支持率領先，聲稱一天就可以結束烏克蘭戰爭的川普，不排除2024年後再度入主白宮。對於歐洲，英國脫歐和川普帶動的極右民粹主義，隨著時間滾動，看來已難逆轉。

自2021年夏天以來，歐洲的極右政黨一直保持合作，當時有16個政黨簽署反對歐盟一體化聲明。義大利梅洛尼領導的極右兄弟黨透過與保守政黨合作在2022年取得執政權的模式，啟發西班牙這次大選保守人民黨和極右民聲黨組成右翼聯盟，爭取執政權力。如果右翼聯盟在這個周末舉行的大選中勝出，50年來西班牙反對新法西斯政黨執政的政治禁忌將被打破。這對西班牙和整個歐洲大陸都將是一場政治地震。

這項結果也必給歐洲持續壯大的極右政黨和民粹主義帶來更大鼓舞。德國極右政黨選擇黨在全德已獲得超過20%的支持率，與社民盟和基民盟的25%支持率相距不遠；芬蘭極右人民黨在最近大選中加入右翼政府執政；瑞典極右民主黨去年大選一躍成為第二大政黨；奧地利極右自由黨可望在明年大選中執政。如此發展下去，誰敢保證在2022年法國大選贏得超過40%選票的極右派領導人瑪琳．雷朋，不會以英國脫歐口號「奪回控制權」的承諾結束街頭暴力恢復分裂的法國秩序，踏上掌政之路？

諷刺的是，儘管歐洲極右民粹政黨似乎正以不可遏阻之勢奪得各國執政權，並反對歐盟一體化，迄今卻無一提出脫歐主張。莫非是以英國做為前車之鑑？英國脫歐後無法落實全球政策，歐洲民族主義興起削弱歐盟中心地位，意味英國預期在2026年與歐盟達成更好貿易協議原已微乎其微的可能，現在變得更渺茫。

民粹主義像一股幽靈飄盪在歐洲大陸。但極右政客和其政府都不會輕言離開歐盟，親莫斯科的匈牙利奧爾班政府需要俄羅斯的能源，更需要歐盟的資金，是其中一例。結果是歐盟可以繼續存在，但又無法阻止基本的民主原則和價值觀遭到蔑視。

英國作家喬治．歐威爾深信「道德努力」才能擊敗民族主義。此一信念讓他執筆同時拿起槍桿，參與當時被認為是對抗法西斯主義最前線的西班牙內戰。面對本世紀這股擋不住的民族主義，歐威爾會說什麼呢？

（作者為資深媒體人）