主打居住正義與司法正義的凱道集會，國民黨總統參選人侯友宜致詞後段，慘遭年輕人噓爆、比倒讚手勢，侯面帶微笑把訴求說完。這是侯首次面對年輕群眾被噓得這麼慘，雖是警訊，但侯不再「侯侯GPT」，展現領導人必備的沉穩底氣。

凱道集會，執政黨的賴清德缺席，在野黨的侯友宜與柯文哲、郭台銘首度同台亮相，表面上是非綠勢力串連平台，三人也齊聲高喊「民進黨下台」，但很明顯，柯文哲居主場優勢，一上台歡呼聲不斷。

侯致詞時原本也有掌聲，唯後半段脫口而出「等我上任後」、「讓侯友宜來做」等政治鮮明用語，不但是年輕人最不想聽的拜票語言，也違反活動不能喊政治口號的原則，立即被柯粉噓爆比倒讚。侯環顧四周面帶微笑，充滿自信地把話講完，展現沉穩的一面。

侯自5月17日獲徵召以來，政大演講因「侯侯GPT」大傷，台大演講雖有備而來也小傷，這兩場與年輕學子面對面談話，被烙印草包形象，是侯民調雪崩主因之一。凱道再次面對數以萬計年輕人，演講比之前有料，可惜誤踩活動紅線。

侯是基層警察出身，司改論述最清晰深入，加上重申五大住宅政策，是演講內容最有料者，卻換來滿場噓聲，對侯是一大警訊。侯團隊必須體認這是場最艱困的總統大選，一言一行都必須接地氣，不能再以選市長思維面對年輕人。

侯友宜胞兄、前高醫院長侯明鋒全新註解「草包」是「草地好吃的包子」，這種親情力挺的描述，鄉土味十足，可作為調整人設的方向。侯在凱道被噓，當下沉穩的人格特質已展現他是有料好吃的包子。如何好好包裝行銷，侯團隊該加把勁了！