侯友宜獲國民黨徵召參選總統已有兩個月，但民調與聲勢仍未見起色，不僅惹得郭台銘心癢難耐、蠢蠢欲動，「四腳督」隱然成形，黨內與支持者更是陷入焦慮沮喪、進退失措的狀態中。擺在眼前的兩難現實是，「換侯」固然是自絕生路，但繼續這樣徬徨無依的挺下去，實現「藍白合」又極為渺茫，想要「下架民進黨」的活路又在哪裡？

「換侯」的聲浪雖暫時遭到壓抑，但翻騰的暗流並未真正消停，其中當然有所謂別有用心、圖謀私利的操作者，必須予以嚴厲譴責批判；但侯友宜民調低迷、藍營內鬥詭異、支持者失去熱情，都是鐵的事實，從黨內到支持者不乏許多憂心而提出諍言者，黨中央不應全部都用造謠、分化否定壓制，而應以理解、疼惜之心，盡量予以包容疏導，爭取最大最多的支持。

其實現在國民黨內出現「換侯」之聲，原因性質各異，實在不須除惡過當，助燃了敵人火力，也沒增加同志的認同。借用侯營大軍師金溥聰的比喻，現在侯的問題絕對不只是把「青春痘膿包」擠出來而已，而是整個身體的內分泌系統必須調整才行。

在所謂「非綠大聯盟」中，除了柯文哲與最不具參選正當性、民調也未贏過侯友宜的郭台銘之外，韓國瑜已成為最常被提及的救援奇兵。韓無疑是近20年來國民黨絕無僅有能掀起群眾熱情的政治偶像，可以想見的是，如果他取代侯友宜成為總統候選人，藍營必然立刻士氣大振，支持者必然山呼海嘯般擁戴，久違了的熱情重現，宛如韓流再起；問題是，這股狂熱能夠持續多久、多大？當初韓流先盛後衰的那些原因改變了嗎？韓粉們難道又要怪到民進黨做票嗎？

說得更白，目前侯的困境都陷在黨內團結上，如果韓國瑜再選也只是解決了現在藍營支持者黨內階段性的問題，但更進一步的向中間選民、年輕族群拓展的本質問題有改變嗎？現在民調排老二的柯文哲，他的支持者中當然不乏韓粉、郭粉等泛藍選民，但還有其他中間與年輕選民，就算這些泛藍選票都回流到韓，但憑此自嗨能勝選嗎？

之前侯對韓的歉意與誠意固然表達不夠，但最近陸續傳出，侯其實已多次去電或聯繫韓未果，之前兩人的唯一公開碰面，韓也未能真正說出挺侯之語，韓對侯是否仍有心結，外界心照不宣，也非公關場面話就能自欺欺人，而這正是考驗韓的格局與氣度的關鍵抉擇。

國民黨這半年多來，從狂喜到現在悶到昏頭轉向，沉潛3年多的韓國瑜是剩下不多還能讓外界感興趣、寄予期待的藍軍領袖，對於立委鄭麗文的點名勸進，他並沒有澄清或認可，顯然他對國民黨與政局熱情未減，但如何反應卻不知所以。

從是否再戰風雲、如何挺侯，到團結整合、藍白如何合？承載這麼多政治能量的韓國瑜該講話了！（作者為資深媒體人）