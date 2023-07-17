美國國防戰略主要服膺馬漢的《海權論》─「距離即國防」，把前線盡量推離美國本土，愈遠愈好；加上數十年與共黨國家的冷戰，美國充當世界警察，在全球各地建立軍事基地。美國的海外基地大約有800個，常駐50萬人的軍隊、眷屬與文職人員，1年花費約1千億美元。負擔雖然沉重，「把數十萬部隊常駐海外」成了美國外交及國家安全近乎宗教信仰一般的教條。

但是，基地越大越礙眼，人員也容易與周邊居民產生摩擦，引發反彈。在戰事興起之際，所在國的政府也為了表示主權，常給予諸多限制，例如2003年伊拉克戰爭之初，土耳其和歐洲國家都出現不同程度的掣肘；與我們鄰近的沖繩及菲律賓都曾有激烈反美駐軍的示威，菲律賓在90年代藉著火山爆發的災難下了逐客令，關閉了克拉克空軍基地及蘇比克灣海軍基地，美國損失慘重。

面對上述狀況，本世紀初以來，美國出現了新的思維與運作；五角大廈開始在世界各地設立小型秘密基地，亦即稱為「蓮葉」(lily-pad base) 的「安全合作據點」(Cooperative Security Location)。這些小據點具有臨時、靈活的備用性質，可以在大型基地運作困難時當成轉移的臨時作業基地，也可供做美軍轉進時「跳蛙」之用。蓮葉基地平常不需駐守大量人員，但需要有相當規模的儲存空間，擺置「多餘」(redundant) 裝備，可讓臨時進駐的人員使用，也可成為主要基地的備援物資。

這些「蓮葉基地」盡量不以軍事基地的面目出現，在隱密的原則下成為軍事前進基地，可視需要部署小規模的偵蒐單位，或成為戰時的側翼突擊奇兵；平時亦可成為海外緝毒的據點，情報人員臨時避難的「安全屋」。本世紀初以來向全球擴散的蓮葉基地主要分布在東歐、阿拉伯半島、東非，密布於美俄潛在衝突的地緣戰略前緣。

今年4月初美國與菲律賓政府宣布將增加4個基地，其中3個在呂宋島北部，分別為海軍基地、陸軍軍營與機場。美國本來在沖繩就有基地，日本也在台灣東邊的石垣島、與那國島加強機場與自衛隊的部署，在台灣南北的第一島鏈上形成新的戰略布局。在這個新布局中，顯然要在台灣建立一個「蓮葉基地」才算完備，這也就是為什麼近日美國在台協會（AIT）位於內湖的台北辦事處園區提出要擴建的要求。他們鎖定原本要蓋內湖國中的金湖校區學校用地，日前舉辦的公聽會上已引起當地居民的反彈。

就中華民國與美國而言，在台北內湖設立一個「蓮葉基地」是便宜、簡單的權宜之計，但就國安而言，此舉牽一髮而動全身，台灣懷璧其罪，將引來中共的強大壓力，各黨總統參選人應就此事表示立場。

（作者為退休教授）