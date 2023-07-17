以「居住正義和司法改革」為訴求的716凱道大遊行過後仍餘波盪漾，幾乎是在同一時間舉行的民進黨全代會，與遊行呈現出「圓山冷氣大放送，凱道烈日熱昏頭」的強烈對比，令民眾的憤怒指數飆升之外，民進黨政治人物、名嘴和1450側翼事後對此次遊行極盡嘲諷、甚至斥責的反應，也讓許多民眾心寒，認為蔡政府執迷不悟，根本是沒救了。

副總統賴清德以民進黨黨主席和2024總統參選人的身分，在全代會致詞時表示，民進黨不會以人廢言，對716遊行群眾所提出的訴求，如果是有道理就會改進，一副寬容大量、察納雅言的態度，然而，民進黨發言人張志豪的發言卻完全相反，他以「揭穿柯侯居住正義假面具」為題召開記者會，嗆柯侯都（曾）是地方首長，手上握有公權力，為何不就居住正義提出具體作為，跑到凱道上也只是在作秀而已。

張志豪一根手指指責地方政府時，卻忘了有4根手指頭指向民進黨自己！若地方政府有行政權可以實踐居住正義，那麼中央擁有的權力豈不是更大，可以做且應該做的事不是更多嗎？

然而，除了日前因應群眾上街的壓力，倉促通過所謂的「囤房稅2.0」方案外，執政7年多來，蔡政府對居住正義有什麼積極作為？

內政部日前發布2023年第1季房價負擔能力指標，其中，房價所得比為9.72倍，為史上第2高，僅次於2022年第3季的9.8倍。事實上，台灣房價所得比的史上最高前5名，就出現在從2022年第1季到今年第1季的這連續5季裡。在蔡政府執政下，房價失控的問題如此嚴重，民眾都已被逼得走上街頭抗議，民進黨政府居然還有臉指責地方政府做的不夠，完全沒有反省、檢討，簡直是麻木不仁到極點。

另一方面，蔡英文在2016年的520總統就職演說中特別提到，司法已經失去人民的信任，因此她就任後的新政府將會積極推動司法改革；蔡英文強調會在當年10月立即召開司改國是會議，透過人民實際的參與，讓社會力一起推動司法改革云云。

今年3月，台灣公民人權聯盟籌備處發表了一份「司法信心年度民意調查」，民調顯示，僅30.4%民眾滿意司改，滿意法官表現者僅32.7%，但有高達84.7%的民眾認為檢察官辦案會受政治力影響，相信司法公正者也只有34.9%。由此可見，蔡英文主導的司法改革已宣告失敗。

綠營政客、名嘴訕笑716凱道群眾人數太少、根本不夠看。問題是，當天氣溫高達35度、體感溫度更超過40度，異常炎熱。在這種高溫下，軍中往往會宣布停止體測甚至出操，以免士兵出現熱傷害。民眾冒著熱中暑、熱衰竭的高風險走上街頭，對照穿著厚厚的外套享受圓山飯店冷氣的蔡英文、賴清德和民進黨代表，綠營怎麼好意思笑凱道人數太少？

如果執政者對民意怒吼的態度如此輕蔑、傲慢，那麼，2024全民就直接用選票下架民進黨！

（作者為作家）