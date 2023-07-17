支持郭台銘的聲音忽視了選戰的基本格局。首長選舉像相撲，要搶占中間位置讓對手站邊緣，才是關鍵戰略，即使是三足鼎立的選戰，相對多數就算贏，也很難憑著立於一隅就當選為「少數總統」。當下郭陣營以為3人競逐下只要固守基本盤，想辦法取代侯友宜、營造藍營大團結，郭當選總統就有望。但這條路徑走不到當選門檻，因為光靠藍營支持者無法贏，同理，光靠綠營選票也無法贏，這是賴清德陣營對於當下民調破不了4成而憂慮的原因。

日本政治觀察家小笠原欣幸解析台灣的總統大選，文章裡引用了美麗島電子報、菱傳媒、台灣民意基金會、TVBS和蓋洛普5家民調，前4家民調在上次選舉時都被民調透明百科計畫評鑑為4或5顆星，儘管透明度不等於準確性，但不透明的民調一定毫無準確性可言，因為受政黨、候選人金援。

上述4家的民調數字顯示，賴清德的支持度在30%與37.8%之間，但這不代表估票時就可認為賴清德將囊括3成的選票，因為4家民調有共同趨勢，無意見、不表態數字都太低，只有9.1%到16.5%之間，民調結果若要換成估票，數字還要調整。以2020年大選為例，投票率74.9%，連任的蔡英文獲得全體選舉人42.3%的支持；2016年大選投票率為66.3%，蔡英文獲得36.7%的支持；2012年投票率為74.38%，連任的馬英九獲得38.1%的支持，上述3次選舉都是在兩黨對決態勢下的結果。在3方競逐的這次大選，賴清德此時民調超過3成，不代表真能得到約3成的選舉人數支持，否則當下民調就足以讓民進黨放鞭炮了。

因此民調上儘管已獲得綠營近9成支持，賴清德還必須調整路線，不敢公開主張台獨。往中間靠攏不只是賴清德的課題，也是未來柯文哲、侯友宜必將走的路線，兩人被歸納為非綠，都不可能只靠親藍的支持者而在3人競逐格局裡勝出，亦即對柯、侯而言，郭台銘的支持者不是最重要的功課，不是說郭粉無足輕重，而是無法關鍵性的扭轉大局。既然侯郭配、柯郭配對侯、柯都無益，郭自行參選、當總統候選人，更只會是大選的邊緣人。

客觀形勢很明顯，侯、柯、郭不管如何排列組合，總統之位就是與郭台銘無緣。對國民黨而言，當然不可能逆勢而行，拿大換小、拿可能換不可能、拿郭取代侯。換侯不可能，郭就是助選員，一位重量級的助選員，他幫柯、侯任一方，對被幫者是助力，他若掣肘，侯、柯遭殃。

郭台銘無法成局，但可以搗蛋，還可以一直搗蛋到總統選舉登記的最後一刻，在搗蛋過程中持續維持聲量，累積被收編的籌碼，這是本小利多的生意。也因此侯、柯間的聲量較量才是兩人此刻的關鍵工作，兩人當前冷對郭是對的，對侯、柯而言，對方才是要費心的議題。

柯文哲拋出國會多數黨組閣，當然不是考量當下憲制的缺點，而是為藍白合創造可能。柯文哲說「（藍白合）聽了超過半年，也不知誰代表，怎麼合作？民眾黨都已經提名了，要怎麼談都不曉得。」他沒說不談，只是沒看到國民黨的方案，也沒有夠權威的代表與他談。

郭台銘不是國民黨全代會的課題，反而全代會後，國民黨必會積極面對柯文哲。方法一，藉著縣市諸侯與區域立委的鞏固，奠下日後柯文哲聲勢下滑的可能；方法二，在立委選舉部分，提出支持民眾黨理念與席次的方案。不管郭台銘堅持選總統到何年何月，他已確定出局。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）