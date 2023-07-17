美國眾議院通過2024年《國防授權法案》（NDAA），許多條款支持全面提升台灣整體防禦能力，展現了美國國會對台灣安全的承諾與支持，但其中「誠實地圖修正案」並不符合美國現行一中政策，並直接挑釁中共紅線，可能成為破壞台海和平穩定的「灰犀牛」，台灣必須審慎因應。

挑戰中國核心利益

共和黨籍眾議員帝芬尼去年提出同樣法案，對象是國務院，如今擴大到國防部，只是增加一段文字：NDAA所授權的資金，五角大廈「不可用來製作、採購或展示將台灣、金門、馬祖、澎湖、烏坵、綠島、蘭嶼描述為中華人民共和國領土一部分的地圖」。

他表示，台灣現在不是，也從來不是共產中國的一部分，任何相反的主張都是虛假的，這個修正案要求美國使用的地圖反映一個簡單的事實：「中國是中國，台灣是台灣」。他並強調，根據每一個標準，台灣是個主權、民主、獨立的國家，一中政策的認知是不誠實的政策，美國應該放棄。

帝芬尼強烈反中立場及對台灣的支持眾所周知，但往往「愛之適足以害之」。NDAA許多友台條款目標在強化台灣的嚇阻力量，防止中共武力犯台，但「誠實地圖法案」由於直接挑戰中國核心利益中的核心，美中關係中最突出的風險，反而可能會使中共加速採取軍事行動，與NDAA支持台灣條款的立法旨意背道而馳。「誠實地圖」是帝芬尼個人主觀的期望，但明顯超越了50多年來美國一貫的一中政策，美方不對台灣主權採取立場，同時挑釁中共「第一條不可跨越的紅線」。當中共採取反制行動，台灣將首當其衝。

中共中央外事辦主任王毅日前與美國國務卿布林肯會談時表示，爭取兩國關係重回正軌，雙方要從具體事情做起，堅決阻止「灰犀牛」，妥善處理「黑天鵝」，徹底搬掉「攔路虎」，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾。

對照王毅去年9月在亞洲協會演說時直指，「台獨這頭破壞力極強的灰犀牛」正向美中關係衝來，應當予以堅決制止，以及中共頻頻要求美方具體落實拜登總統去年在峇里島「拜習會」時的承諾，其中包括「不支持台獨、不支持兩個中國與一中一台」，充分顯示了，雖然中共攻打台灣並非迫在眉睫，也不是不能避免，但中共反台獨行動只會更趨嚴厲，並向美國表達關切及施壓。

布林肯6月訪問北京時，中共官員主動觸及台灣選舉議題，並具體點名民進黨總統參選人賴清德的政治立場會加速台海緊張情勢惡化，以及美國國務院官網最近移除了台灣頁面的「國家」字眼，都顯示了隨著台灣總統大選白熱化，美中雙方對於處理台灣問題更趨保守，避免因台灣問題破壞了雙方修補關係的努力。

不如務實溝通對話

至於地圖作業本身，目前美國政府使用的是中央情報局（CIA）於2019年6月公布的通用版地圖，中國大陸與台灣同為橘黃色，意涵是同一個國家，而非以兩種不同顏色區隔為兩個國家。換言之，從政策面與實務面，美國對於台灣問題，上從一中政策，下到國務院網站文字及地圖顏色，只要涉及台灣，都是審慎、再審慎，不可能隨意改變50多年來的做法，也就是美國強調的負責任處理台灣問題。

反觀賴清德與民進黨以為在美國保護傘之下已無後顧之憂，賴清德日前表態要在「白宮與中南海」做選擇，以及「當台灣總統走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成」，毫不掩飾追求台灣獨立是其終極目標，他一旦勝選將帶領台灣走向更危險的未來。

新年度的NDAA對提升台灣國防及美台軍事合作至關重要，主要內容包括：確認美國對台灣防衛的支持；授權美國特種部隊繼續訓練台灣及其他夥伴國，抵抗來自中國的侵略及惡性影響力；加速對台軍售，解決軍售延宕問題，以提升台灣不對稱防衛能力等。

包含誠實地圖修正案的NDAA經眾院通過後，尚須與參院版本整合，由於民主黨在參院擁有多數，最終版本仍存變數。無論如何，誠實地圖是否誠實沒有客觀標準，基本上是象徵性政治動作，但對台灣安全卻具有潛在破壞力，甚至可能加劇台海安全形勢惡化。與其相信誠實地圖，不如務實透過溝通對話，與對岸建立互信才是真正的誠實政策。