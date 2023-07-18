台灣大選有一個不成文的習慣就是赴美接受「面試」，賴清德自然也不例外，然而，賴清德是中華民國現任的副總統、又是總統大選的參選人，更多次提到自己是務實的台獨工作者，在三重身分的敏感性下，確實引發外界擔憂此舉將挑起中美及兩岸矛盾。

在訪美三重身分的加持下，很難不讓人引發美挺賴的政治聯想，雖然美方官員多次宣稱不會在台灣大選中選邊站，但是賴清德「走入白宮是政治目標」的說法，仍帶來很多困擾，多話的賴清德，過境美國是否會帶來美方的困擾，考驗賴清德的成熟度，也可以觀察賴清德是否具有可控性？故賴清德過境美國必須更加謹言慎行，勿因亢奮而脫稿演出。

當然，大陸當局還是一如既往表達堅定反對，中國外交部發言人毛寧日前在例行記者會上表示，中方堅決反對美方以任何形式縱容支持台獨分裂分子及其分裂行徑，已向美方提出嚴正交涉。毛寧並表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台獨分裂分子以任何名義、任何理由竄美。毛寧指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實履行美國領導人作出的不支持台獨等承諾，停止美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

問題的關鍵，首先，在於賴清德的身分以及他多次強調的台獨工作者，這恐怕是賴過境美國必須刻意淡化政治色彩的必然舉措，賴清德是否遵循在全代會上的尊蔡四個堅持路線？仍有待觀察。蔡英文的路線是台灣不是中華人民共和國的一部分，未來持續以「中華民國台灣」團結台灣社會，面對區域霸權擴張，將持續以四個堅持，捍衛民主憲政體制、維持現狀；並透過四大支柱，向世界展現台灣追求民主、追求和平的決心。

蔡英文的四個堅持是「永遠堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」；賴清德的四大支柱則是第一是強化國防威懾力、提升經濟安全、與全球民主國家建立夥伴關係、穩定且具有原則的兩岸領導力，這些蔡氏路線之抗中保台，賴清德將其改為和平保台，以爭取美方和台灣人民支持，但賴清德所為者皆是台獨動作，難保執政後不會更往前推進，造成兩岸攤牌的局面。

事實上，賴清德過境美國，美國是冒著極大的風險，正好今年的APEC會議在美國舉行，大陸難保不會因為美國縱容台獨而刻意缺席，因此賴清德過境美國不能隨興，更不能公開發表過激言論，否則引發的後遺症是十分巨大的。

其次，美國對於賴清德的觀察及面試不一定要透過過境美國而得到確認，美國在台就有許多了解賴清德的機會，何須付出如此代價呢，顯然賴清德自己必須要有心理建設及準備，不要造成對方的困擾才是。另外美國對於賴清德的種種做法自然也看在台在野陣營國民黨及民眾黨的眼中，美國到底有沒有選邊站？如人飲水冷暖自知，如果誠實及言行合一是美國的價值，那麼美國在台灣大選中不選邊站是否屬實？也考驗美國的誠信。

賴清德必須自己證明有能力處理好兩岸關係並維持和中方溝通；賴清德必須回應是否對於美方的所有要求都會無條件照單全收；賴清德更要以行動證明不會擦槍走火刻意製造意外，趁中美衝突而坐收漁人之利；賴清德更要證明自己有能力來處理台灣大小問題，這些都是賴清德自己必須注意的幾件事。

總之，賴清德過境美國已是既定事實，但必須有所準備，注意到自身的敏感性，低調且理性來應對；千萬不可仗勢有美國力挺就隨意輕啟兩岸敵對及危險之事，更不應抱持僥倖的心態利用美日成為抗中遂行台獨的護身符。當美國布林肯強調，台灣副總統過境有多次前例，中國不應借故挑釁，美方致力維繫台海和平穩定。至於美國國務院發言人強調「美國會謹守不偏不倚原則，不會偏袒任何參選人或政黨，會致力確保每位參選人獲得公平待遇」，這是否為真？留待後續的觀察與檢驗。

（作者為文化大學國發大陸所副教授）

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