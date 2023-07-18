日本前首相安倍晉三生前「台灣有事即日本有事」的說詞，被民進黨政府大肆宣傳為「台灣有事」時，日本將義不容辭相挺，認為安倍是日本歷來最「挺台」的首相。因而台灣許多人認為，兩岸一旦發生衝突，日本出兵相助機率大於美軍馳援，但日本戰略研究論壇（JFSS）16日在東京舉辦一場台海危機兵棋推演，卻給了國人一個失望的答案:「台灣有事，日本舉棋不定」。

日本兵推 台方錯愕

另外，美國《華爾街日報》報導，美日官員過去一年著手擬定應對「台灣有事」的計畫，美國提醒日本應審慎思考自衛隊在台海問題的角色，但受制於「和平憲法」及不願與中國正面衝突等諸多顧慮，至今仍未獲得日本政府任何具體承諾。換言之，日本政府對「台灣有事」，是否派自衛隊與美國等盟國在第一線並肩作戰，不置可否。

日本慶應大學法學院教授森聰曾表示：「若問日本民眾願不願意為台灣而戰，此刻9成的人會說『不』」。何況日本普遍民意不允許自衛隊逾越「和平憲法」，日本首相難以跨越「憲法第九條」放棄戰爭的紅線，出兵台灣使台海戰爭升級為中日戰爭。日本上智大學政治學教授中野光一直言，除自民黨的保守派外，幾乎沒有人支持日本捲入台海戰爭。

憲法與民意將制約「台灣有事」時，日本內閣的軍事與外交決策，絕非安倍前首相快人快語的「台灣有事即日本有事」。JFSS的兵推結果只是道出日本面對「台灣有事」的實然面，但在此一兵推中扮演「台灣總統」的遠景基金會執行長賴怡忠似乎對此感到意外，承認「日本政府對一些事情的法律層面的思考，是台灣包括政府裡面不少人都不知道的」。賴怡忠見識到日本並非對美國言聽計從，眼見日本應對「台灣有事」受到的諸多限制。

其實，二戰結束後的日本為謹守法律規範的國家，周恩來在中日邦交正常化談判時，面對日本所堅持的律法困難，即以日語「法匪」相稱。日本「和平憲法」下的「防衛法制」制約自衛隊在「台灣有事」時該如何應對，政治難以凌架法律，此在JFSS的兵推中展露無遺，非蔡政府「以今度之，想當然耳」之解釋所能左右。

岸田外交 和平無事

沖繩縣知事玉城丹尼為避免沖繩淪為美國應對「台灣有事」的前線戰場，反對「台灣有事即日本有事」，我外交部竟然打臉玉城知事，發表聲明表示，地方縣長的發言不能代表日本政府的立場，殊不知岸田內閣至今未背書安倍前首相「台灣有事即日本有事」的主張。日本首相岸田文雄4月6日答覆立憲民主黨籍眾議員末松義規「若台灣有事，日本受美國請託出動自衛隊的話，該如何因應」的質詢時表示，將遵從憲法、國際法、國內法做個別、具體的判斷。岸田對「台灣有事」所持的立場與JFSS的兵推結果並無二致。

民進黨的「日本情結」在安倍的「台灣有事即日本有事」一說的理解上表露無遺，但感性勝過理性的「超譯」無助夯實台、日共建東亞和平所需的相互理解，而僅服務於民進黨的選舉動員，並帶給國人日本在台灣的藍綠政治中選邊民進黨的錯覺。

JFSS的兵推想定2027年「台灣有事」是以民進黨執政為假設，此並非日本在2024年的台灣總統大選中已心有所屬，偏好賴清德當選。相反的，此反映出日本對民進黨繼續主政台灣恐招致「台灣有事」的擔憂，畢竟「務實台獨」終究難以重啟兩岸對話，維繫兩岸和平。如此一來，「台灣有事」不再只是兵推想定，而是「美日同盟」難解的現實困境。

台灣應支持沖繩和平的力量，緩解日本對「南面有事」的不安，而非藉美中競爭之勢，否定做為兩岸對話基礎的「九二共識」，激化兩岸矛盾，坐視台海緊張升高。日本支持的是台海和平、「台灣無事」，民進黨政府若想利用「台灣有事」深化台日關係，將使「岸田外交」在對台政策上卻步，傷害台海和平，損人不利己。