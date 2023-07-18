總統蔡英文先前接見「2023 GiCS第3屆尋找資安女婕思」前三名獲獎隊伍時表示，「尋找資安女婕思」活動越辦越大，參加人數也越來越多，不只要打破性別刻板印象，也要向下扎根，積極培養更多的資安人才。國科會、教育部獎勵資安女婕思著有成效，那麼數發部的角色神隱了。

行政院7月2日發布打詐國家隊「打詐行動綱領1.5版」新聞稿提到「內政部」宣導成效，數發部也一樣神隱；立委陳琬惠痛批行政院追加13億元竟有約10億元花在打詐辦公室上，簡直顢頇、擺爛，根本是「國家級詐騙」。

數發部長唐鳳之前在立法院承諾「1周之內讓假借名人詐騙廣告下架」。截至本文截稿前，臉書還是常常出現投資達人徐航健……詐騙廣告，唐鳳打詐的承諾，民眾有感嗎？還是唐鳳的moda（馬達），依舊神隱了。

唐鳳愛秀政績，卻為蚵仔麵線打造點餐外送平台被罵翻，有親綠民眾在誠品書店購買《阿共打來怎麼辦》一書，卻接到自稱是「誠品書局市場部」的統戰電話，向綠委檢舉，唐鳳的moda立刻發動徹查誠品金流、物流資安，揚言「行政程序3天內調查完成，10天內提報告，並於14天內做出處分且對外公開」。

可是遍查數發部官網的新聞及公告，充斥的盡是唐鳳瘋跑外交行程的安排、舉辦海選徵件活動，輿論與民眾關注的資安事件處理則完全神隱。

蔡總統破格任用唐鳳擔任部長，編列預算211億元，編制600人，其中有半數約聘，不受國家公務員任用限制，不過，審視數發部官網披露內容，不免予人唐鳳濃厚的個人色彩，又流於好大喜功之譏，資安業務散見於其他部會，欠缺統籌整併功能。蔡總統說「資安女婕思」愈辦愈好，可那是國科會和教育部之功，數發部這一年來的成績單呢？

5月9日立法院通過環保署升格環境部，這條路走了20年；5月16日通過農委會升格農業部，也走了12年，若非近年來全球氣候變遷「淨零碳排」的國際壓力日益緊迫，環境部和農業部升格之路，恐怕還在未定之天，但數發部天生好命，集蔡總統三千寵愛於一身，從蔡總統構想宣示要成立數發部，只花2年即通過立法，掛牌成軍，還把科技部降格退回國科會時代，破紀錄彎道超車，我們的天才IT大臣，可不能只是神隱，卻辜負蔡總統和台灣人民的期待啊。

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