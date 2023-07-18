現在，有些評論員要求韓國瑜表態支持侯友宜。

我猜，韓自始至終，即使最後階段幫侯站台，也不會特別重複提到侯的名字，而只會要求大家支持國民黨的候選人。

這個立場，韓早就說過了，國民黨提名的，他都支持，這是支持黨，不是挺侯。

韓很了解，他的政治資產，就是韓粉。既然韓粉沒有原諒侯，韓當然不會拋棄自己的老本挺侯。這是鄭阿文公開呼籲以韓換侯後，韓一直不出聲音的原因。

韓也是人，對四年前的恩怨情仇，怎可能沒有感受？當年韓流如此強大，侯竟然鐵了心在新北對韓坐視不管，要韓相信侯已真心道歉，不容易！

黃復興那場餐會，其實是韓給侯的最後機會。侯既然依舊如此不乾不脆，韓也就不再公開發言挺侯了。

所以，從5月17日到現在，兩個月過去了，侯陣營根本就在拉攏韓粉、郭粉歸隊方面，毫無進展。各界已經認定，侯跟金根本也不想跪求韓粉及郭粉的支持，那就讓侯、金自己去想辦法讓民調上升吧！

明年元月13日晚上，侯要是能贏，當然要恭喜他；萬一他輸了，韓流勢必再起。那時候，才是韓要真正表態的時候。

羅智強爭取黨提名選桃園市長時，黨中央跟韓極力反對；韓為了斷掉羅的念想，向黨中央推薦張善政去桃園選市長。黨裡還有人問我，韓為什麼那麼討厭羅？

但後來，羅要選大安區立委，徐阿芯也獲得黨提名選立委後，韓卻主動向羅、徐示好。我一看到韓的這個收編兩人的政治動作，就知道韓已經在為大選後的韓流再起做準備了。

政治人物的盤算，就藏在他們一言一行的細節中啊！

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