台灣號稱自由，但人民任何活動牽涉到大陸，就不會有自由。疫情之後，台灣人悶了3年，外出旅遊大爆發，蕭條了3年的觀光旅遊業，終於好像贏回榮景。

為什麼說「好像」呢？因為，台灣觀光業的大宗，是兩岸觀光，但兩岸觀光，現在還是被民進黨禁止的現在進行式。台灣人去大陸旅遊，跟大陸人遊台灣，這才是旅遊業的重中之重，不論是金額、雇用人數、旅遊人數，都遠遠超過其他地方的旅遊比重。疫情之前，台灣人組團到大陸旅遊，一年約400萬人，加上港澳團，就是600萬人次。

2019年下半年，台灣進入2020大選最激烈的時候。選戰激烈，意思就是反中台獨喊得最響時，可能是基於避免台獨利用大陸遊客，製造「共諜案」，所以，大陸暫時停止「陸客自由行」，但是旅行團還是正常操作。

等到2020年年初，民進黨就利用疫情，禁止大陸旅遊團，可以說，對大陸旅遊團，先天下之先而禁。到了疫情早已過去，到各國各地方旅遊團早就風風火火了。可是，現在台灣還是禁止兩岸的旅遊團。

第一，台灣人可以到大陸自由行，大陸當然很歡迎。第二，大陸到台灣的自由行，大陸目前沒有恢復。第三，大陸到台灣的旅遊團，台灣目前還是禁止，只恢復了大陸到台灣的參訪團，參訪是要專案特批的，一團一團的提出申請，求民進黨批准，完全看民進黨高興。第四，台灣到大陸的旅遊團，目前也是台灣單方面在禁。

所以台灣人想參加大陸旅遊團，旅行社想組團，民進黨就是不肯，陸委會一直在說謊，說是大陸在禁，又露餡，說不可以只放人去大陸，大陸沒有人來。可是，大陸旅遊團，不也是民進黨疫情時禁了，一直到現在嗎？

所以，民進黨到底想幹嘛？明知道觀光產業僱用人員最多，對內需的經濟放大效用最大，卻寧可讓旅遊業哀號，也不肯打開水龍頭？很簡單，民進黨有她的目標，民進黨要達到的，有三大效果：第一， 讓兩岸交流最小化，民進黨覺得，疫情3年兩岸幾乎沒有往來，這樣，讓台灣人對大陸越來越不了解。越不了解，越陌生，民進黨洗腦越方便。

第二，嫁禍大陸，讓台灣人認為是大陸在卡兩岸觀光，所以，陸委會連立委陳玉珍都騙，告訴陳玉珍，是大陸在卡兩岸觀光。第三，逼大陸妥協，在民進黨不承認九二共識的狀況下，跟民進黨坐下來協商。只要大陸真的坐下來跟民進黨協商。那就證明，兩岸沒有九二共識，也可以正常往來。那就表示，大陸默認兩岸互不隸屬了。

（作者為作家）

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