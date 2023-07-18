繼輝達創辦人黃仁勳之後，「半導體女王」超微執行長蘇姿丰近日也來台訪問，凸顯台灣AI供應鏈的關鍵地位。但同時，美國前總統川普卻認為，台灣拿走美國半導體業的工作，應該要阻止。這種說法在美國逐漸發酵，也為台灣半導體業的未來蒙上一層政治陰影。

上個世紀，各國因為爭奪石油引發多場戰爭，近來美中這兩大全球經濟體主要爭奪的卻是晶片。台灣因為擁有台積電等半導體大廠，成為這場貿易戰全球矚目的焦點。

美國在疫情期間，飽受晶片短缺之苦，許多汽車大廠因為晶片問題被迫延遲交貨，拜登政府為確保供應鏈無虞，不惜施壓讓台積電赴美設廠生產。

蔡政府也趁機將此作為與各國交好的政治籌碼，洋洋得意地推展「民主供應鏈」，連與台灣無邦交的立陶宛，都由工研院奉上8吋晶圓技術，並提供金援協助設廠。

台灣晶片供應鏈的地位被看見的同時，也逐漸引來各界「眼紅」，川普日前接受美媒《福斯新聞》專訪，就語出驚人地表示，「台灣拿走了我們所有的半導體業工作」，並認為美國早該阻止此事，包括祭出收稅及建立貿易壁壘等手段。

蔡政府上任後，「聯美制中」成為對外政策的重要手段，兩岸關係陷入冰點，許多經貿政策包括開放萊豬進口、鼓勵台積電赴美投資等都全力配合美方政策。

即使如此，美國境內對台灣企業的「仇視」心態仍逐漸發酵，尤其台企相繼赴美設廠後，不同企業文化正對當地就業者造成衝擊。川普的說法是個警訊，對於美方可能祭出的政治手段，政府與企業都有必要提早做好準備。