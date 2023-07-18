7月6日西藏精神領袖達賴喇嘛過88歲生日，在接受《印度斯坦時報》訪問時表示，「中國正在發生變化」，為了解決西藏問題，北京當局透過正式或非正式管道表達願意與他接觸。達賴說，自己從來不拒絕與北京對話，並已對此做好準備。

達賴稱，「我們（西藏流亡政府）並不謀求獨立，我們在許多年前就決定要留在中華人民共和國裡面。」達賴喇嘛在1959年逃離西藏後，一直生活在印度的達蘭薩拉，並在此成立西藏流亡政府。

從1959年迄今為止64年，北京與達賴的關係大致歷經了三個階段，第一階段從1959至1978年，雙方關係緊張對峙互疑。1979年1月，在鄧小平邀請下，達賴的二哥以私人身分訪問北京，並由此開啟了之後迄今約40年的接觸，這是第二階段。第二階段中，雙方接觸渠道不一、方式不一、規格不一、頻密不一，基於各種原因，始終未能達成共識。

一般觀察，雙方立場與主張的主要歧異集中在幾個方面：一、關於獨立與大藏區之爭。一開始，達賴傾向獨立，這當然沒得談。後來放棄獨立主張，要求高度自治，這就可以談了。問題出在高度自治的範圍，達賴主張的是「大藏區」，即除了現有之西藏自治區外，還包括青海、四川、雲南等藏民族聚居的地區。

二、現在擔任大陸全國政協常委的第十一世班禪額爾德尼·確吉傑布，是1989年第十世班禪去世後北京以金瓶掣籤方式確認，但其地位不被第十四世達賴喇嘛承認。

三、西藏流亡政府及同樣位於達蘭薩拉，成立於1970年的藏獨組織「藏青會」如何處理。四、當然也包括達賴喇嘛回國之後的安排問題。

64年過去了，達賴1959年出走時年方24歲，如今88歲，回首往塵，相信最大的感慨一定是「變」。何止是「中國正在發生變化」，世界局勢也有著巨大的變化，更關鍵的是中國在世界中的地位及影響力的變化，也因此，長期以來，存在於達賴與北京之間始終未能談妥達成共識的那些「結」，雙方的立場、態度與談判條件或實力也自然出現了變化，這應是達賴喇嘛受訪表示雙方都有意再進行接觸的大背景，因此，我認為這將是第三個階段的開始。

由前兩個階段相比，除了方方面面都在變之外，還有一個變，尤其值得注意，而且更是關鍵：就是中國領導人的變化。2013年，習近平上台未久，西藏、青海許多寺廟解除了實施17年的禁令，可以懸掛流亡海外達賴喇嘛的相片。

1954年，達賴喇嘛赴北京學習漢語與馬列主義，住了5個月，習仲勛是負責接待的一名官員，當時達賴送了一隻昂貴手錶給習。達賴說，幾十年後這名中共高官仍然把這禮物戴在手上，而且在2002年臨終前，仍在病榻上念念不忘希望能跟達賴見上一面。

達賴喇嘛與習仲勛，這位當今中國領導人習近平的父親，有過這一段極為特殊的因緣，這段因緣會不會在這個一切都在出現巨大變化，且一切都在向歷史回歸的大趨勢中起到微妙的作用，讓人充滿了懸念。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）