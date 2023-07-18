距離大選投票日僅剩半年，國民黨因總統參選人侯友宜民調墊底，參選的立委小雞們急如熱鍋上的螞蟻，想大聲喊「藍白合」又擔心成了羅智強第二，成了集體焦慮的一群。民眾黨總統參選人柯文哲18日鬆口表示，藍白合再拖1、2個月，有時候真的水到渠成。柯P並非故作輕鬆，以國民黨目前內部的混沌情形，的確需要讓子彈再飛一會兒！

藍白合是國民黨黨主席朱立倫精算三階段整合的最終階段，也就是第一階段整合出侯友宜，第二階段再整合鴻海創辦人郭台銘，最後整合民眾黨的非綠陣營。朱立倫機關算盡，唯一沒算到的是郭台銘會二度「願賭不服輸」，導致郭侯內戰逐日加溫，侯的民調因而直直落，成了柯文哲叫牌的籌碼。

柯文哲絕頂聰明，當然也知道藍白若分裂，民進黨總統參選人賴清德躺著選都可以輕易勝選，問題是藍白要怎麼合是門大學問，尤其目前情勢有利民眾黨坐大，柯自然好整以暇，不輕易叫牌。國民黨第一個竄出頭的立委參選人羅智強喊出「政黨輪替大聯盟」，就立即挨轟不挺侯，說明記者會都被迫取消，還差點被停權黨紀處分。

羅智強的政黨輪替大聯盟構想，其實與朱立倫的三階段整合目標不謀而合，為何會被黨內批得滿頭包？問題就出在侯友宜最近10多個民調通通敬陪末座，導致藍營小雞再怎麼焦慮也急不來，畢竟眼前藍白合障礙重重。因此柯說得沒錯，船到橋頭自然直，再跑1、2個月看看局勢變化，政治人物也是被民意驅動的。

而當下6成民意既是下架民進黨，打破藍白合僵局可從區域立委的提名著手，國民黨宜先遞出橄欖枝。例如民眾黨前立委蔡壁如將參選台中市第一選區，挑戰立法院副院長蔡其昌，朱立倫不妨主動表態合作，該選區不提名，暗助蔡壁如挑戰蔡其昌。該區選民結構藍綠各半，國民黨只要不提名，蔡壁如勝算就很大。

這樣的藍白合模式與新竹市高虹安模式不同，當時國民黨硬提名林耕仁，最後活生生的犧牲林耕仁。因此高虹安的當選是選民的主動棄保，不盡然是藍白合，何況百里侯選舉與總統大選格局完全不同，不是小雞一人之力可推動的。此刻朱立倫應主動與柯文哲聯繫，雙方坐下來心平氣和溝通，進一步把台中合作模式擴展至基隆等地。

藍白合是高難度政治工程，尤其國民黨內部因郭台銘之亂無法團結，讓子彈再飛一會兒有助國民黨整合，避免柯文哲不斷坐地起價。藍白合紛擾不已，黨主席朱立倫必須負最大責任，勇於承擔擺平郭台銘之亂，一方面拉抬侯的聲勢，同時安撫小雞之焦慮，才有機會與柯進一步談「侯柯配」，這時藍白合才可能水到渠成！

（作者為大學教師）