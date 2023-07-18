正在競逐2024總統大位的美國前總統川普接受媒體訪問時說，台灣很聰明，拿走美國全部的半導體工作，美國早該阻止台灣，向台灣課稅並建立起貿易壁壘。對此，行政院長陳建仁回應媒體詢問時，只有尷尬地表示：「行政院沒有評論。」

即使是力挺美國的國人，聽到這種言論，大概也會大感驚駭，並且慶幸川普沒連任成功，否則台灣不僅進不了「印太經濟架構」，恐怕會和對岸一樣，面對美國懲罰性高關稅。

身為精明且成功的商人，川普不可能不知道，台灣半導體業成功，是因美國人不願當「黑手」，賺賣肝的辛苦錢，保留技術和資金去賺高利潤的設計和品牌，台灣才有機會進入這個辛苦行業。誰也沒想到晶圓代工的創新商業模式會發展成今天這種局面。這是台灣幾十年辛苦打拚、流汗熬夜所獲得的果實，怎會是從美國偷走的事業？然而，為了選舉，川普就要講一些腦袋簡單的美國人愛聽的選舉語言；但這種語言說多了、說久了，就彷彿是真理一般，哪一天讓台灣大禍臨頭，也不會令人意外。

然而，行政院長陳建仁的回應就頗令人意外。他大可四兩撥千斤地回應：「我們可以理解，美國是在競選期間，想參選者的發言和我們了解的事實不盡相符」即可。「沒有評論」的說法比較像外交部的回應，不像領導全國部會的閣揆該有的格局。當然，凡事唯美國馬首是瞻的民進黨，遇到這種難題，做不出適當的回應，我們也完全可以理解。

1950年代，曾受列強殖民的拉丁美洲出現了盛行一時的經濟發展理論─「依賴理論」。該理論是指世上的國家有兩類，一類是核心國家，另一類是邊陲國家。核心國家控制了世界經濟，並操縱了不公平的「貿易條件」，讓邊陲國家的生產剩餘透過表面上是市場形成的貿易價格，源源不斷地被輸送到核心國家。邊陲國家若不切斷和核心國家的經濟聯繫，將永遠淪為邊陲國家、附隨經濟，永遠無法成長與發展。

然而，1970年代開始，亞洲四小龍卻打破魔咒，在「依賴」核心國家之下，仍能以相當自由的貿易政策獲得快速的成長和發展。「新自由主義」獲得堅強的實證支持，「依賴理論」不僅必須修正，也逐漸為主流學界所拋棄。

但國際間還是不斷出現挑戰「新自由主義」的熱潮。其中相當著名的一位是在劍橋大學任教的韓裔學者張夏準，他有兩本名作被翻譯成中文，分別在大陸和台灣出版：《富國陷阱：發達國家為何踢開梯子？》、《富國的糖衣：揭穿自由貿易的真相》，以詳實的歷史資料，揭開自由貿易的神秘面紗，控訴富國主張自由貿易，都是在自己的經濟領先全球、自由貿易對其最有利時，才會熱情地在全球推動；否則，就會阻礙自由貿易。從早期的荷蘭、比利時，到稍後的英國，乃至於美國，都是一樣。

如今，我們看到目前的國際發展，正在印證「富國陷阱」和「富國的糖衣」觀點。台灣的藍綠白總統參選人都請睜大眼睛、備好對策吧！

（作者為中國文化大學教授、中華貨幣金融協會理事）