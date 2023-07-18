8月中旬，副總統賴清德將率團出席巴拉圭新任總統就職典禮，途中將依例過境美國，但行程一公布立刻遭到北京立即與強烈的回應，表示堅決反對台獨分裂分子以任何名義、任何理由竄美，並聲稱會採取有力的措施反制。而美國國務卿布林肯則表示，台灣副總統過境美國完全符合美國的一中政策，北京沒有理由挑釁。至於賴清德此行會與哪些美國政要會面，外交部保密到家。

今年3月底，蔡英文低調地過境美國，其中北京以打俄國牌來反制美國打台灣牌，好似已經產生一些效果。否則，依照《台灣旅行法》，蔡是可以訪問美國的，為何還是過境？但即使只是過境，也引發中共發動環台軍演。

繼美國國務卿布林肯6月訪中之後，恢復了中斷半年的美中交流管道，才有財長葉倫與氣候大使凱瑞陸續訪中，讓美中關係出現和緩的曙光。但另一方面，北約邀請日、韓、澳、紐等國領導人參加峰會，加強對大陸的圍堵，再加上為抵制中國飛彈的主場優勢，美國共和黨籍參眾議員日前宣布將提出「2023年火環帶法案」（Rings of Fire Act of 2023），以便在印太地區打造一個抗中陣線，並將在日、菲、澳等國駐紮飛彈，而台灣也正處於此火環帶上，隱約有納入台灣的意圖。

在此險峻的美中博弈環境下，賴清德過境美國，若是企圖以台灣人民的身家財產為賭注來成就其競選的目的，預料將引來中方強烈的反應，屆時民進黨再對選民打悲情牌是否仍舊有效，恐怕是一大問題。

以往幾次民進黨領導人出訪，北京都以事後拔除我邦交國作為回應，但斷交多國後，這種作法台灣民眾比較無感，只是讓領導人顏面無光，此次中共是否也會如法炮製，還需觀察。日前，巴拉圭總統當選人潘尼亞訪台，誓言持續鞏固台巴的友好邦誼，但特別選在還沒上任與賴清德出訪前來訪，不正好是尋求我方援助的最佳時機？我方究竟付出多少代價？所提供的資源真能繼續維繫雙邊邦誼嗎？確實啟人疑竇。

日前傳出，我國的前友邦尼加拉瓜向中美洲議會提案，撤銷台灣的永久觀察員身分，轉而由中國取代。尤其，在蔡英文執政這7年多，已有9個邦交國與我斷交，友邦往往說變就變，有的還落井下石，巴拉圭又是我國在中南美最後一個友邦，雙方的邦誼是否真的如此鞏固，蔡政府應該對國人誠實一些。

近日布林肯重申，美方無意改變台海現狀，拜登政府的一中政策沒變，甚至還提及不久前與王毅在印尼的會晤。美方仍盼以此說法來支持賴清德的過境，但想必美國和台灣都會再度付出相當的代價。

美國對台灣的態度極為明顯：一方面打台灣牌，但又稱不支持台獨，本身就是一大矛盾。賴清德不僅是現任副總統，還是民進黨2024總統參選人，以他「務實台獨工作者」身分，以及日前聲稱「當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成。」可說是直接挑戰美方和中方的底線，這次過境美國，政治敏感性相對更高。如果之前蔡英文過境美國都得低調行事，賴清德此行自然也必須更慎重，這也是對他處理中美關係的一次考驗，若有擦槍走火，將直接影響他的選情。

相對地，由於國民黨總統參選人侯友宜已接受九二共識，他9月的訪美行不致於引起北京不安，兩相對照，2024大選一齣決戰境外的戲碼，即將上演。其實從歷史經驗來看，外力介入台灣大選的因素本來就不容小覷，這次美國是否真能維持在台灣大選中不選邊的承諾，也是大家觀察的重點。

（作者為國立政治大學兼任教授）