總統大選投票剩下不到半年，情勢發展令人憂心忡忡，多數民意希望政黨輪替，民進黨下台，但在野勢力四分五裂，不但國民黨與民眾黨言語交鋒不斷，國民黨內更是明爭暗鬥，每周中常會都擔心有人發動「換侯」，不能安內如何攘外，難怪侯友宜民意支持度落居「老三」。如果在野勢力不能整合，幾乎可以確定，等於保送賴清德當選。果若如此，不但將近6成期盼下架民進黨的民意落空，這個貪腐濫權、用人唯親、破壞制度的政府，將繼續腐蝕台灣得來不易的民主成就，與陷入地緣政治的極度風險中。

國民黨全代會後 與柯整合

下架民進黨是主流民意與在野勢力的期望，但在野目前遠未形成一個陣營，整合更是毫無動能，反而是各有盤算，互不相讓，陷入分裂危機中。這是民進黨最樂見的局面，在野力量搶食大餅的結果，就是民進黨隔山觀虎鬥，穩穩保住4成左右的選票，繼續霸道執政、倚美抗中、貪腐無能，將台灣帶入更加無助的深淵中。

在這個台灣安危、吉凶、福禍拉鋸的關鍵性時刻，民進黨必須下台，在野必須奪下執政大權，否則後續發展無法想像。在野整合為一，協力拉下民進黨是這次大選的總目標，也是解台灣之險與困的不二法門。然而，在野各方各有所求，如果沒有一個彼此共同可以接受的方案，則整合無法啟動，更難達成目標。國民黨除了提出「非綠陣營大團結」的號召之外，並未提出具體方案；柯文哲對此有所怪怨。針對外界的藍白合只會有一組人，柯文哲說「這計畫誰訂的？」顯然八字還沒有一撇。

不過柯文哲也預留伏筆說：「拖一兩個月有時真的水到渠成」，言語中仍有期待。國民黨現在還陷在內部紛擾的泥淖中，無法對外整合，7月23日全代會確定侯友宜的提名案之後，應可與柯文哲洽商整合方案。

至於整合的方案，不妨參考柯文哲提出的「聯合政府」構想，可將其確立為「反貪腐聯合政府」的計畫，一則避免在野力量互鬥瓜分選票，另則號召民眾齊心合力支持在野力量，達成換黨執政的共同心願。單單「聯合政府」的構想是不夠的，因為其可行性大有疑問，整合性更是闕如，無法成為非綠的整合方案。如果轉換為「反貪腐聯合政府」則可確立合作方式，將貪腐成習的民進黨排除在外，彼此既有共同的打擊對象，又有共同的參與執政機會，則將更有可操作性，而且號召力更強，可以激發反綠民眾的鬥志。

共同目標與國政 號召反綠

我國憲政中的中央政府明顯偏向總統制，獲勝總統一人全拿，柯文哲已經提出「國會最大黨推薦行政院長」的構想，也就是在確定民眾黨無法取得過半席次的情況下，由民眾黨和立法院最多席次的政黨組成聯合政府。但是，這樣的「聯合內閣」必然面臨權責問題與穩定問題，形式上是聯合政府，但無法像內閣制國家一樣，在多黨聯盟模式下履行責任政治，並確保聯合政府運作的穩定。

我國既然不屬內閣制國家，所以內閣不必然要由國會最大黨組成，執政聯盟席次也不必然過半，否則如果民進黨雖輸了總統大選，但國會仍掌握最多席次，成為在野第一大黨，按照柯文哲的構想，將與民進黨組成聯合政府。這是一個矛盾的組合，因為柯文哲獲得民意支持主要就是靠批判其執政諸多不當引起共鳴，如果當選後又要跟其組成聯合政府，豈不成為選舉訴求與執政組合完全背離的詭異區隔？所以，在野聯盟在選前就必須談好，兩黨共組聯合政府，並向人民訴求，而不是選後又讓政局陷入無止境的紛擾中。

此外，「馬上得天下，不能馬上治天下」，招攬治國人才是聯合政府的首務，民眾黨明顯的人才不足，柯文哲說連區域立委的人才都找不到，遑論治國人才。相對的，國民黨的人才庫充足，有經驗的政務官一堆，可以充分發揮，為聯合政府擘畫新政，讓政局穩定，國家發展走上正軌，並扮演承先啟後的角色，為培植下一代人才做出貢獻。

選民期待在野團結心切，侯柯需盡早敲定「反貪腐聯合政府」的共同目標與國政主張，選舉期間通力合作，讓浮動的民心早日安定下來。