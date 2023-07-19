2013年2月8號，夏瀛洲在「西安事變」會上，講「國軍共軍、民族統一」愛國之言，引起台獨痛風，馬英九也跟風反對。

這使我想起張學良，他對我說起的「條陳」這個字。

那是第一次直奉戰爭，奉軍大敗，只有張學良與郭松齡的34方面軍，在山海關擋住了吳佩孚直軍的攻勢。

後來張學良才知，奉軍老將張作相，給張老帥上了「條陳」，建議軍隊交給張學良來整頓。

張學良這就掌握了軍權成了少帥，而實權在號稱「郭鬼子」的郭松齡之手，乃有後來的「灤州兵變」，大大的影響了我國近代史。

2月16號周玉山在《旺報》發表〈西安現場親聆夏瀛洲兩軍論〉，說夏言一點沒錯，反倒是馬總統主張的「三不」，不統、不武，恐是違憲。

22號，與會的歷史學者，給馬英九上了一個「條陳」。

這份釋憲的實話、史話，如下。

總統尊鑒：

我們是參加「西安事變75周年研討會」的台灣區人士。

我們要為夏瀛洲先生，為言論自由講點話。

我們是去談「西安事變」的歷史，結果像是親歷了一場新的「西安事變」。以古思今，何其感慨也。

我們，要談今天的現實，談民主、憲政、法治。

張學良、楊虎城是「兵諫」，我們是「文諫」。

這個會本來是去年「雙十二」（12月12日）要開的，當時顧慮怕會影響到台灣省的大選，故延到今年2月。

我們雖尊稱他夏將軍，但他已是一平民，而我們還都是有教研公職的人。

他的思想言論，愛國也好，促統也罷；化獨也好，漸統也罷，誰也不能干涉。（馬鶴凌的墓上寫著「化獨漸統」。）

你可以反對，但不能懲禁，除非依法。

你可以不統、不獨、不武，不談，他可以要統，要談；你要制憲，他要護憲，沒有誰可說他「失言」。我們不是「1984」，不該還有老大哥在監視（Big brother is watching you）。

您說夏先生之言，會影響國軍士氣？！這，我們或不同意，但我們只可用選票來決定，不能對您抄家處刑，除非有法律規定。

誰都會說，思想言論自由無價，但這也可以說，這種「自由」，是不可以金錢、職業來計價、衡量的。不是上將可以講，小兵不行；王雪紅可講，裝配工不行。反之，也是如此。

你一再奉為圭臬的「公民權利和政治權利國際公約」，有此規定：「表現自由，人人有權持有主張，不受干涉。人人有自由發表意見的權利；所有的人在法律前平等，免受基於政治或其他見解、社會出身、財產或其他身分等任何理由的歧視。」

夏瀛洲說：「國軍和共軍雖理念不同，但為了中華民族的統一，目標是一致的。」這句話有何不對？為何不可講？由誰來決定對錯？根據何法？由誰來是是非非？

有，以前有，刑法一百條、人二、警總、文工會…。但為何廢掉了？如果現在還要回到過去，還有抓匪諜，控制言論的必要，那為何不重新設法立規？

西安事變，是因為「七君子」要求抗日被捕。民國25年「一二九運動」一周年，西安學生向華清池的蔣委員長請求停止內戰，一致抗日。張學良去城外的灞橋，勸阻了學生。當晚他向蔣介石報告，蔣說：「對付這些學生，除了用機關槍打是沒別的辦法的。」張聞言激憤而生兵諫。那難道夏瀛洲要求「民族統一」之言，今天也要這樣對付？

夏瀛洲在會議中，也為蔣先生講了話，就像您曾經為張學良講話一樣。而我們研究歷，希望自己只根據史實講話。我們不主張台灣區的人，就一定要為蔣先生講話；大陸區的人，就一定要為楊虎城講話（他被尊為「千古功臣」，49年9月6日，全家在重慶被蔣介石殺害。此次夏瀛洲也率團到西安的少陵原謁楊陵園。）我們只認為，大家都可以講話。

夏瀛洲的話，有人聽了熱血沸騰，有人聽了怒髮衝冠。但，他可以講。

我們盡量講真話，根據史料講實話，你可以不同意，但不能說我輩失言。

夏瀛洲認真的聆聽我們的發言，從頭到尾，我們對他有「可與言」的敬意。

老兵凋零，我們仍希望今有「廉頗能飯」的愛國情氛；怎豈可再有「千夫所指，無疾可死」的事發生？

我們其中絕大多數，包括夏先生，都是投了您一票，如今要對您直言，實感委屈，還希望您不要放在心上。

不過，520當您受我等付託（馬第二任），手按憲法宣誓時，希望我們這些話，您能放在心上。

敬祝安康

西安事變研討會與會者敬上（因表現自由，有些與會者沒有簽名。）

中華民國101年2月22日。

與會者名單為：力、曉、文、笙、維、震、玉、習、姚、雨、銘、孟，等。

職業有：中研院近代史研究所、 政評史家、國史館纂修、政大、玄奘、歷史系教授、世新、輔仁傳播系教授、船艦史家、師範大學歷史系博士生、軍事資訊雜誌主編…，等。

早在2008年，馬就任中國總統，宴請12位退役上將時，在一片慶祝行情中，夏瀛洲居安思危發言：「總統，要滅其國，先滅其史。您要重視教科書的歪曲反中化，應速撥亂反正為要。」

結果到了十年後，郝伯村還在講，痛心的：「九二共識，得來不易，是台灣人民現階段安全福祉的保障。

九二共識的基本路線，應為棄獨不武緩統。是走向和平統一的正道。

統獨沒有模糊地帶，過去以中華民國為招牌的台獨時機已過去了，站在中華民族的立場，以虛統掩護實獨的時代過去了。」

過去了嗎？

2021年11月4日，夏瀛洲再說：「解放軍戰機出現在台灣島西南空域，是在自己的國土上，完全有權去巡邏。」

堅持初心，一貫愛國。了不起。