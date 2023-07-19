供應鏈韌性（Supply Chain Resilience）乃指企業應對供應鏈的各項風險、破壞或衝擊時，能夠迅速恢復的能力。而在歷經疫情侵擾之後，全球供應鏈已更趨於碎片化，再加上之後接續發生的俄烏戰爭、美中大國博弈，使各國供應鏈體質更加脆弱。職是之故，如何強化供應鏈韌性，成為備受各國政府重視的課題。

世界經濟論壇（WEF）指出供應鏈韌性應該具有五個R的特性，即Robustness（耐受能力）、Redundancy（備載能力）、Resourcefulness（彈性調適力）、Response（即時回應能力）與Recovery（恢復力）。誠然，上述五個R確實為供應鏈欲具備韌性不可或缺的要素，惟其相對是由「實體流」為出發點看來。眾所皆知，金融之於實體經濟及產業發展，猶如血液之於人體一般重要，因此如何由「金流」切入來強化供應鏈韌性，乃一極其重要的課題。

俗話說「金錢不是萬能，但沒錢萬萬不能」，任何供應鏈要有足夠的韌性，除了在「實體流」應具有上述五個R的特性之外，亦應有足夠的「金流」支持，方能建構出健全的供應鏈韌性，此乃發展供應鏈金融重要之處。尤其近年來供應鏈管理的興起，改變了過去企業間以一對一為競爭單位的基礎，進而轉化為以供應鏈對供應鏈為競爭單位的模式，因此供應鏈中由上游到下游，就發展成一個共同競爭的生態系，在此一改變下，銀行對於企業所提供的服務模式亦應隨之改變。

相對於傳統金融，供應鏈金融是一種因應供應鏈管理而興起的金融服務，其特色在於金融機構利用區塊鏈、物聯網等金融科技，為一家核心企業及其上、下游供應鏈企業，一同提供貸款等相關金融服務，此種服務模式因為有核心企業參與其中，對中小企業有更高的包容性；且透過核心企業的加入，提供了充分的物流、資金流、資訊流管理和服務，可有效降低金融機構的放貸風險，並提升信用評估的準確性，進而分擔金融機構對上下游中小企業資訊不透明的風險，而更能明顯降低呆帳發生的機率。

事實上，供應鏈金融（尤其是融資）已行之有年，過去因貸方（金融機構）執著於使用自家系統及技術，很難使用單一平台作業來執行，更不容易做到完全數位化，但現在受惠於金融科技的蓬勃發展，可以利用區塊鏈和物聯網技術，將許多資料整合於線上平台之上，來提高金融機構授信效率並降低融資風險。以庫存融資為例，可透過物聯網技術以感測器來偵測庫存水準，並即時監控交易數據及產品流向，來提高融資流程的可識別性。

根據經濟部委外編撰的「2021中小企業白皮書」的最新統計數據，2020臺灣中小企業家數為154萬8,835家，占全體企業家數的98.93％，且中小企業提供的就業人數高達931萬左右，占全國就業總人數的80.94％，可見中小企業是臺灣經濟發展的基石，其重要性不言可喻。而供應鏈金融對中小企業融資更為重要，因為中小企業在資訊取得上相對困難，徵信成本比較高，通常較難取得金融機構融資，如果植基於傳統金融服務模式，縱使該中小企業為某一供應鏈的上下游廠商之一，仍然會面臨融資困境，在經濟大環境處於動盪之際更是如此，可見發展供應鏈金融以強化供應鏈韌性，是以中小企業為就業主力的臺灣一項刻不容緩的議題。

另外，政府在努力推動新南向政策之際，亦利用供應鏈金融的架構，來整合資金供應者、資金需求者及增值服務業者，據以建構融資平台。其中資金供應者包括國內銀行、帳款管理商及創投業者等金融機構，資金需求者則為響應新南向政策之臺商，而增值服務業者則可包括提供信用保證、租稅規劃、外匯避險等服務業者，果爾，必可強化新南向臺商之供應鏈韌性，進而提升新南向政策之推動成效。

總而言之，利用金融科技來發展供應鏈金融，一方面可以強化以中小企業為產業骨幹的臺灣經濟體之供應鏈韌性，來因應大國博弈持續發生的動盪局勢，另一方面，亦有助於提升新南向臺商之供應鏈韌性，進而提高新南向政策之推動成效，是非常值得建構的金融服務模式。