繼在G7峰會上對中國針對性批評的發表聯合聲明，幾乎由G7原班人馬組成的北約，在日前峰會聯合公報中又一次對中國採取針對性極強的指涉聲明，兩者差別不過是將經濟、人權議題擴大至渲染中國軍武威脅的嚴重性，配合美國進行輿論圍堵中國的動機則是別無二致，讓美國得以順利透過在兩會上的政治操作取得國際輿論的優勢。

對於美國在亞太地區的數個盟國出席北約峰會，以及美國參議員聲稱北約勢必擴張到亞洲的說法，或許可以成功製造北約在亞洲的虛擬影響力，但回到現實層面上，俄烏戰爭酣戰至今，北約僅能提供「代理人戰爭」的角色大量供給烏克蘭次級軍品，讓烏克蘭最大程度消耗俄羅斯的戰力，卻在面對烏克蘭加入北約的問題上始終不敢輕言許諾。原因無他，將俄羅斯逼至絕境無疑會使全歐洲面臨有史以來最嚴重的核脅迫。北約東擴尚會面臨如此壓力，同理，當北約東擴到太平洋時難道不會激起史上最嚴重的地緣政治對抗？

不可諱言，當中國國力不斷增強的同時，美國與中國鄰國都不會袖手旁觀，並且不排除聯手抵制的可能，這是地緣政治安全困境的必然，尤其在一段期間內雙方可能產生激烈的安全競爭，反而導致戰爭發生的自我預言實現。

但如因此就假設北約將順利東擴亞太仍嫌樂觀。首先是美國，要在亞洲制衡中國崛起，美國最好的作法當然是做幕後操縱，讓扈從鄰國與中國進行對抗，讓鄰國替代自己遏制中國，事實上美國也正在執行。然而此策略終有侷限，原因出在於中國與鄰國的絕對國力差距過於懸殊，鄰國根本無法有效壓制中國，美國最後仍須自己出面才有抗衡條件。

如美國仍強行要北約亞太化，目前美國的經濟條件根本無法執行。美國能長期維持主導北約乃因大部分營運責任都由美國負擔，冷戰結束近30年美國還在負擔歐洲盟國的防衛，包括人力與經費。但現在的美國經濟條件顯然已不允許再養第二個北約。

次則，美國在北約的成功經驗不必然能適用亞太地區。冷戰中歐洲諸國願意聯軍抗俄最主要的原因是彼此與蘇聯國土緊密相連，當時美蘇爭霸重點仍在歐洲，雙方在此部署龐大軍隊與核武，歐陸心臟地帶成為軍事對峙的前線。有了核武的水晶球預視效應存在，以及可預期的開戰就是大規模焦土戰的損失規避心理下，雙方反而投鼠忌器不願輕啟戰端。這反而讓北約的成立創造出和平效果。

然而亞洲地緣環境不同冷戰歐陸，亞洲主要國家彼此距離遙遠，甚至多與中國領土不相連接，反而導致亞洲地區多個戰爭熱點而不集中的不良影響。原因出在於東亞地區沒有形成聯軍集結雙方對峙的地理條件，而是形成各自國家一對一的局部熱點衝突，因為衝突的代價損失不若歐陸的大規模作戰，且也不太可能為了局部領土利益動用核武，因此熱點升高為戰爭的可能性反而較高。尤其打仗代價越小，仗越可能打起來。東亞地區不平衡多極的地緣特徵，注定比冷戰歐陸的兩極體系更易引發戰端。

上述問題北約的歐洲會員國自當視為警訊，一旦「集體自衛權」因為亞洲戰爭熱點的特徵遭到濫用的可能，更會加深原會員國不願無端增加防衛義務的抗拒心理。正如法國總統馬克宏所言，北約是北大西洋公約組織，在亞太區域沒有這樣的使命，北約要兵臨太平洋恐怕只是美國的一廂情願，無法有效引起北約內部的共鳴。

在亞洲創造北約這種具有進攻性的軍事組織，本身不僅無法發揮北約在冷戰時代帶來的和平效果，更有可能發生的情況是中國因為無法判別北約邀請鄰國加入的真實意圖，加上北約針對性批評中國多時製造出的敵意情緒無法化解，恐怕在鄰國想要加入北約之前就會極力阻擋，一如烏克蘭的悲劇故事將再度發生。「我不殺伯仁，伯仁因我而死」，北約應思考如何避免成為亞洲爆發戰爭的導火線角色才是。

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