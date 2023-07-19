台灣的政壇，龍爭虎鬥，各不相讓，空戰尤其吃緊，謠言繁興，防不勝防，雖各有巧妙不同，目的卻非常單純。一在「造神」，利用網路、媒體的渲染，將自家人捧上高天，猶如神般的存在，「賴神」、「陳神」、「林五星」、「蔡1.5博士」，都是這樣塑造成功的；一是「毀人」，將政敵或相關的政策，攻擊到體無完膚的地步，從偽造錄音帶、捏造走路工、播製錄影帶伊始，到「扭曲服貿」、「逼死使節」、「韓草包」、「韓色鬼賭鬼酒鬼」、「餵毒案」，三人成虎、曾參殺人，網軍四出、訛語流傳。這些都是民進黨最拿手的好戲，而且屢試不爽、百戰皆捷。世間智者少，而愚者多。更何況是有心者精心炮製而成，有幾人能不受蠱惑。

「我們台灣，第一流的人才讀醫學院，二流的讀工學院，三流的商學院，讀法和農的，佔第四第五，文學院的差不多第六流的，藝術的就根本無入流了」。這段話語，相信多數人，尤其文學院和藝術類的人，乍看之下，一定跳腳、破口大罵。何物柯P？竟敢如此藐視學文學、藝術的人？柯文哲向來喜歡誇耀自己157的智商，又是台大醫科出身，許多人都覺得他不免自傲自負，甚至有點盛氣凌人。看到這段話的人，第一個直覺的反應，當然是柯文哲完全忽視、輕蔑了人文藝術的價值，是可忍，孰不可忍？因此，梗圖流傳，再加之以蜚語的添油增醋，無形中就將柯文哲「人設」成自傲自大、目空一切的人了。

但是，對柯文哲來說，卻絕對是一樁文字的冤獄，這比宋代蘇東坡的「烏台詩案」，清代「清風不識字」、「異種也稱王」的文字獄還要冤枉。其實，這段話是有其下文的，柯文哲所表述的是「台灣的現狀」，而顯然，這樣的「台灣現狀」，卻正是柯文所深為不滿，想力圖加以挽救的。但是，在被「斷章取義」之下，柯文哲所反對、不滿的，竟迴力到他身上，反而成為他的觀點，這豈非大是冤枉？

「台灣的現狀」，尤其是在升學方面，的確是有柯文哲所指稱的現象的，尤其是讀醫學的，幾乎全是第一流的人才。柯文哲當然也是第一流的人才，但是，他卻曾說過，「讀醫的後果，只會讓聰明人變笨，笨的變更笨」，顯然是對此現象有深刻的感觸，且是相當不以為然的。但是，時潮如此，又能奈何？事實上，許多學子在升大學選擇科系時，的確是充斥著這樣的觀念的，「讀文學院的，通常都是理工不行」，許多家長更屢屢勸戒子弟，「文科出路狹窄，未來很難找工作」，社會觀念豈非正是如此？

社會上的流俗觀點，常是見樹不見林的，其實，文學藝術的功利性太弱，在這個以功利為優先的潮流下，全世界上的國家，文學藝術總是屈居末流的，台灣又何嘗能免於此？但是，柯文哲野感慨道，「世界各國，百年來都以醫學系為第一志願的，只有台灣一個」，醫學系出身的柯文哲，藉這句話深切表達了他的遺憾，而因此遺憾，他發出了「我看台灣不會有莎士比亞的，也不會有米開蘭基羅」的感慨，並強調「藝術創作也要很聰明的人才能做得好」，言下之意，無非鼓勵一些優秀的人才，也應該選擇藝術創作這條路。「此中有真意」，但是在掐頭去尾、抽離語境的「斷章取義」下，就完全逆轉，變成了他蔑視文學藝術的「罪證」，卻是百口莫辯了。

社會流俗的觀點，當然是錯的，因為儘管功利主義盛行，卻仍然還是有一些優秀的人才，因其性向、興趣、志業，義無反顧地投入社會上認為最冷門、最沒出息的行列中、為文學、為藝術，承擔起薪火相傳的重責大任，也曾經創締過不少佳績。但是，一個時代的文學盛況，是必須有更多的人願意投入，方是可以期待的，光輝燦爛的唐詩，迄今可考的有2873人，知名詩家，如滿天星斗，熠耀閃亮，蔚為一代之盛，這當然與朝廷的「詩賦取士」是密切相關的。在上位的人，如果極力推揚，則一代文風，將有可期待，此正所謂「風俗之厚薄，繫乎一二人心之所嚮」的道理。柯文哲既然有157的智商，又豈會觀察不到這點，而如此的感慨，又豈不是柯文哲已經觀察到了癥結之所在，有心力挽狂瀾？如今政壇，嘈嘈嚷嚷，所論無非是經濟、外交、國防，又有幾人會注意到關乎百年大計的教育、文化之事？柯文哲能有先發之見，其實反而是彌足珍貴的，當然也更值得期待。豈料在斷章取義下，面目全非，謠諑之可怕，由此可見一斑。

「我本將心託明月」，從柯文哲的語言脈絡中，其實真正想表達的是「期望有更多的第一流人才投入文學藝術創作的行列」，這可能也是他未來願意戮力以赴的目標；「奈何明月照溝渠」，竟扭曲成「唯有我柯文哲才是第一流人才」、「唸文科是第六流的人」，這種羅織、這種「莫須有」，如果成為台灣選舉的常態，台灣的民主，還有什麼未來可言？

其實，類似的事例，在選戰方殷之際，是多如牛毛的，手段之卑劣，更常令人髮指，但其往往如水銀瀉地，難以追覓，閱聽者於此必須考其本末，慎思明斷，才不至於為其所惑，但是，世間智者少、愚者多，欲防杜其流弊，真的是戛戛乎其難的，這才是台灣民主的最大悲哀。

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