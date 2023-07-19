郭台銘二度投身總統大選，應該不是「誤入政壇的小白兔」，政治記者們卻幫他取了個「小白」的外號，應該不是「小白兔」的意思，而是「白目」或「政治白癡」之意。

郭台銘經營事業有成，對台灣經濟發展有過非常大的貢獻，應該是一個有智慧的人，但他二度參選，卻完全重複第一次參選的錯誤，不是國民黨員，卻強勢要求參與初選，初選失敗又認賭不服輸，企圖翻盤，徒留背信忘義的罵名，這是有智慧的人會做的事嗎？

2024下架民進黨，民意支持度在55%到60%之間，是多數民意。但國民、民眾兩黨各有候選人，藍白合不合已經讓選民焦慮不已，郭台銘又擺足魚死網破的姿態，不惜保送民進黨賴清德當選，期待政黨輪替的選民深感絕望。

郭台銘以推動兩岸和平為念，他的主張其實和柯文哲與侯友宜差距不大，都不挑釁大陸底線，願意創造和平發展的空間。若他願意秉持「大是大非」的精神，效法馬英九協助藍白兩黨整合，將在歷史留名。若執意參選而保送賴清德當選，不但可能失去他念茲在茲的兩岸和平，更將在歷史留下罵名。

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