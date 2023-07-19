侯友宜到底是不是好產品？自國民黨前秘書長金溥聰接任侯競辦執行長以來，國民黨內與一些名嘴最近都拿他和馬英九比較，認為他相較於馬英九，不是個好產品。這樣的比喻，侯友宜與金溥聰雖然聽了甚不滿意，但心中恐怕不能不承認，而且怕也暗自叫苦，一旦被貼上「壞產品」或「爛產品」的標籤，一時也不可能撕得下來；侯友宜2024總統大選的敗選機率更加不小。

在行銷策略上，早有「消費者導向」的理論。一項產品是否符合目標消費者的需求才是重點，而非只是廠商自以為是好產品就能獲得消費者青睞。不過，後來又有「市場導向」理論，廠商不止要以目標消費者為導向，還要了解並與競爭對手比較；因為競爭對手同樣會以消費者需求為依歸，廠商的目光不能只顧著消費者，還要清楚了解主要競爭者的動向。

一般所謂「性價比」，就是與目標市場中同水準的產品相互比較。相同的品質、價格最低，或是相同的價格、品質最好，自然便具有強有力的競爭優勢。

不過，若只是就功能與價格比較，又不見得能在市場中勝出。通常，「產品加服務」，才是「整個產品」。如今的消費性產品、甚至是工業產品，若沒有相應的服務，也不易被顧客看見或喜好。此外，「品牌」也是整體產品的一環。一項產品要能被看見，且被消費者信賴與依附，就在於它的品牌建立過程。但品牌信譽與偏好是長期累積而來，它不僅是知名度的大小，更與它的本質好壞有關。

對產品做這一番的說明，就是要解釋，侯友宜這項「產品」，到底是壞在哪裡。扣掉賴清德，為何在非綠民眾陣營中，侯的支持度總是排名第三？而柯文哲為何在現況下總是第一。

去年九合一選舉前後，侯友宜曾是國民黨最強母雞。不過那時還沒有「另一項產品」郭台銘的出現。當郭台銘表態他想代表國民黨參選總統之後，泛藍選民便有了另一項選擇；而郭這個新產品，似乎比侯友宜好。經過一番民調與內部評比的比較後，兩人雖在伯仲之間，但最後在產品上市的選擇上，主其事的國民黨主席朱立倫顯然做了錯誤的決定。

朱立倫此一決定，到底是他個人乾綱獨斷的結果，或是背後受到美國政府的指使，尚不得知。不過，對朱立倫而言，或許他認為推出侯友宜對自己的利益最大。

就產品力而言，郭台銘顯然比侯友宜更強；在國民黨比較民調及內部評比上，郭、侯既然相差無幾，真心為企業（組織）發展的理性決策者應該是選擇產品力高、後市潛力看好的產品上市。

雖然侯友宜這項產品在地方市場（新北市）受歡迎，但在全國上市時則不見得同樣受歡迎；擺在國際市場上，更不見得會有競爭力。因為這都會受到不同消費（民眾）族群的偏好、與競爭環境（對手的強弱多寡）的因素影響。

就如同韓國瑜當初在捲起韓流、當選高雄市長時，他雖然受到高雄市民及不少各地深藍民眾的喜歡，但在國民黨總統初選時就已曾受到「知識藍」與「經濟藍」的質疑，更何況中間選民、或「知識白」與「經濟白」及淺綠，更難喜歡他「這項產品」。一旦在全國「上市」，韓國瑜過去不被看見或被忽略的種種性格與人格上的缺點，就被放大檢視，因而流失大批中間選民的選票；最終，總統落選後還被高雄市民罷免掉他的市長職務。

侯友宜有點類似韓國瑜的情況。不過，朱立倫或許看到「下架民進黨」的民意極為強烈，而認為推出「較次而於己有利產品」，還是能贏過民進黨推出的賴清德。但他沒想到的是，侯友宜被徵召「上市」連連在政大、台大及國政論述上的表現極為「落漆」，在非綠民眾中，一下子就被柯文哲比下去了。雖然柯文哲原本只有兩成左右的「忠誠消費者」，但那些很不喜歡賴清德、又覺得侯友宜品相太差的消費者，便紛紛轉向支持柯文哲。

尤其，郭台銘原有的一批「忠誠粉絲」，在久等不到郭台銘這項產品的上市之下，也轉而將消費偏好投射到柯文哲身上，使得柯文哲在非綠陣營中的支持度節節上升。

從對產品的忠誠度來看，柯文哲與郭台銘各有一批忠誠的粉絲，依據近幾次的民調結果，在郭台銘納入四腳督的調查中，柯文哲穩居兩成的支持度，郭台銘及侯友宜各約有一成五的支持度。如果郭台銘不參選，他的果粉最多只有2至3個百分點會跑到侯友宜身上，其餘則多改而支持柯文哲。

在關係行銷的理論中，消費者的忠誠度與習慣性消費是不一樣的性質。同樣是持續性消費、購買某一產品或品牌，有的人是具有忠誠的依附者，有的人則只是習慣性的購買某項產品而已。

現實中，郭與柯都各有一批忠誠度高的支持者，但侯友宜則似乎只是一群習慣性支持國民黨的選民在支持他。這些願意持續支持侯友宜的人，多數應只是忠誠的國民黨員，即使有些人明明覺得「郭台銘」或「柯文哲」這「兩項產品」比侯友宜好，但對國民黨推出的侯選人還是「習慣性」、「不得不」的加以支持。

金溥聰懷疑有人會操弄民調，但不論是聯合報、美麗島電子報、TVBS電視台的民調，應該沒有刻意拉高或壓低柯、郭、侯支持度的動機。反倒是，民間曾有人提出，民進黨可能在國民黨辦理徵召民調前，私下號召綠營支持者「有默契地」拉高侯友宜的支持度，待徵召後，再讓侯友宜的民調「恢復原狀」。就如同4年前韓國瑜在國民黨初選時，即傳出民進黨認為韓國瑜比較「好打」而刻意號召綠營支持者在國民黨初選時支持韓。待韓國瑜初選出線後，再讓他的支持度「現出原形」。

雖然，總統侯選人與商業性「產品」還是有所差異。有形的產品在品管控制下通常品質具有一致性；而同類型的產品，如手機，也會因不同的功能、價位而有不同的市場區隔。但總統參選「人」因為是「人」，會因時因地因情緒，而有不同的「服務品質」表現。尤其，一旦有某位或某幾位可能的候選人爆發重大的醜聞事件，選民的投票「偏好」便會產生極大的位移改變。

對於堅持不換侯、也不同意再次辦理公開初選的國民黨中央，如果三腳督或四腳督的支持度趨勢沒有改變、以致侯友宜勝選無望下，也只能寄望柯文哲及郭台銘都爆出重大醜聞，才可能接收他們兩個人的「忠誠」粉絲的選票；否則，長期居於老三或老四地位的侯友宜，最後只可能被既有的一成五支持選民棄掉。

7月16日「公平正義救台灣」的集會現場，可算是非綠選民的大集結，但侯友宜上台被不少人倒比大姆指並噓聲連連，柯文哲和郭台銘則大受歡迎；許多年輕人看到柯文哲上台還興奮的大喊「柯Ｐ」，雖然現場是不完全的抽樣統計，但來自各地、沒有利害關係興串連的民眾，會有如此的表現，確實也是一次「真實民意」的呈現。缺少「侯粉」的侯友宜，令人難以期望會在沒有重大變故下贏得總統大選。

前面說過，產品與品牌也是一體的。一項產品的受歡迎（支持）的程度，與它的品牌形象、知名度、消費者感知的品質與品牌忠誠度等面向有關；侯友宜這一產品的品牌在非綠陣營的支持者心目中，既不夠突顯，生產製造的企業「國民黨」，近幾年來的企業形象也是每下愈況。在公司企業形象不佳（政黨支持度已有落居民眾黨之下的現象）、推出的產品又缺乏具體顯明的個性、特色，造成產品的支持度更難以提升。

就市場區隔而言，單一項產品強調的可能是在某一目標市場中的市場占有率。但總統大選不同，單一產品必須贏過所有其他競爭產品才能「勝者全拿」。

以目前的民調趨勢看，在郭台銘加入戰局下，選民如果依循既有的支持對象進行投票，必然是支持度在三成五左右的賴清德獲勝。若非綠選民最後決定以最有可能勝選的人發揮棄保效應，集中投給柯或郭，則要看選舉在最後階段時，柯或郭的支持度誰會最高、以及兩人誰最後會喊出「棄我保誰」！

若在三腳督的情況下，且沒有外力的干預（如美國政府），而非綠選民又有很強的「下架民進黨」意識，排名老三的侯友宜終會被棄，柯文哲的勝選機率應最大。尤其，他現今的民調支持度偶爾會贏過賴清德，則侯友宜更可能被棄得愈乾淨。

不論如何，在沒有參選人發生重大醜聞及變故下，依據柯、郭、侯現有的產品屬性及市場支持度分析，侯實在都沒有勝出的可能（曾帶起韓流的韓國瑜在總統大選時曾宣布民調蓋牌，最後仍擋不住大敗的結果，何況欠缺侯流與侯粉、比韓國瑜選總統更弱勢的侯友宜）。

而擁有忠誠柯粉的柯文哲與忠誠果粉的郭台銘，兩人市場占有率最後能否合而為一、並吸收一部分國民黨的「習慣性支持者」，應是非綠選民是否能夠下架民進黨的主要勝選方程式。（作者為資深媒體工作者）

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