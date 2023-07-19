美國前國防部長馬克．艾斯培(Mark T. Esper)，最近出了回憶錄《一觸即發》，說明在美國評估是否動用軍事武力時，他會考量以下9個因素，其優先順序如下：

1. 美國是否已遭受威脅？

2. 所涉及美國利益的性質與重要性。

3. 是否考慮「非軍事」手段，並將其納入可能應對方案。

4. 動用武力可否達成「明確」又「可實現」的目標。

5. 作戰行動的可能成本與後果。

6. 擬定的武裝行動規模是否適當？

7. 國會意見為何？

8. 國際盟友態度。

9. 國內與國際法的法律基礎。

艾斯培在其近18個月部長任內，隨身攜帶「動用武力的『9點考慮』」，每次面臨國際衝突，考量是否應採取軍事手段的過程中，他都會審慎評估這9個因素。

事實上這絕非個人之見，放諸美國官場，相信大部分決策者都如此。因而若台海爆發戰爭，美軍是否會來，我們應從這「9點考慮」分析：

1. 美國是否已遭受威脅？統一台灣可能威脅美國本土的安全，或危及美國人民的生命嗎？

2. 所涉及美國利益的性質與重要性。台灣的自由與民主，與美國的國家利益有什麼關係？即使有，重要性又為何？

3. 是否考慮「非軍事」手段，並將其納入可能應對方案。俄烏戰爭讓世人清楚看到，為了避免核子大國的毀滅性戰爭，美國可能採取各式各樣手段，但美軍不會介入。

4. 動用武力可否達成「明確」又「可實現」的目標。美軍介入台海戰爭的明確目標是什麼？戰勝，確保台灣獨立？或不敗，維持兩岸分裂分治？在今日中共具備第一島鏈軍事優勢的前提下，「戰勝」是可能實現的目標嗎？

5. 作戰行動的可能成本與後果。戰爭的「強度」與雙方鬥志有關。台灣問題是北京「核心利益中的核心」，中共必定拚戰到底。華盛頓具備「絕不退讓」的鬥志嗎？

6. 擬定的武裝行動規模是否適當。台海戰爭的戰場在台灣海峽，大陸的家門口，美軍跋涉千里而來，這場「跨海」世紀大戰若想得勝，美軍須動員多大的兵力？

7. 國會意見為何？政治決定打不打，軍隊決定如何打。冷靜考量前述6個因素，美國民意會支持嗎？代表民意的國會議員又會支持或反對？

8. 國際盟友態度。美中大戰將成為全球經濟不可承受之重。全球各主要國家，可能站在支持或反對的立場？

9. 國內與國際法的法律基礎。台灣非聯合國會員，兩岸戰爭就法律層面而言屬「內戰」，而美國也承認「一中原則」。若美軍介入，法律的基礎是什麼？

設身處地站在美國人的立場，冷靜思考以上問題，若你是美國的決策者，可能支持美軍介入台海戰爭嗎？（作者為海軍退役上校）

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