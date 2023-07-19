日前在紐西蘭召開的跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)第七次執委會，正式確認英國的加入，英國成為CPTPP第十二個成員。

CPTPP在去年執委會決議優先處理英國申請案，並決議將英國視為其他申請加入的範本。所以其他國家的申請案，必需要在英國確定加入後，才會開始處理。

CPTPP對新申請案採取個案審查，必需在執委會中以共識決成立工作小組，才能展開後續談判。所以在英國加入後，包括中國大陸、台灣、厄瓜多、哥斯達黎加、烏拉圭及烏克蘭的六個申入案可望加速推動。但此次6個申請案均未成立工作小組，要到明年於加拿大召開的執委會才可能會有結果。

英國在2021年2月申請加入CPTPP，並在6月成立工作小組，正式展開談判。在目前所有申入CPTPP國家中 ，英國開放程度最高，經貿制度最完整；而且除了馬來西亞及汶萊外，英國與CPTPP其他九國均有自由貿易協定(FTA)，自由化程度已經很高。但CPTPP成員對英國要求仍然很多，使得英國也歷經20個月，到今年3月才完成談判，較原先預估僅需約半年延遲許久，由此可見CPTPP高標準。

由英國的談判歷程，不難想像即使台灣可以在明年順利成立工作小組，也可能需至少約2年談判時間。CPTPP在今年7月已經在11國全面生效，所以台灣爭取加入之前，應先因應CPTPP全面自由化對台灣的衝擊。

英國加入CPTPP，不但可以促進貿易成長，由於CPTPP原產地是採取所有成員可一併計算認定的原則，可以使得英國的產業供應鏈更加多元化。另外CPTPP服務業也是高規格開放，對於全球第二大服務業輸出國的英國當然是利多。

英國更著眼CPTPP是「潛力股」，不但是高品質FTA，未來還會與時俱進持續納入新議題，並且會有更多新成員加入，更有助於英國在亞太地區的戰略佈局。

特別是CPTPP除了成員眾多外，涵蓋英國非環太平洋國家，是屬於跨區域FTA，其重要性並不低於目前在成員數目、經濟規模及貿易值均較高的區域全面經濟夥伴協定(RCEP)。

根據英國加入CPTPP 目前的資訊，工業項目幾乎全面零關稅，農業部門自由化程度也相當高；而且由於英國加入CPTPP較晚，較晚開始降稅，所以必需先補足過去落差，接受所謂「追趕降稅時程」原則。未來包括台灣等後續申請國家也必需遵守此規範。

基於此，未來台灣若有機會展開加入談判，產業將會面對一快速且全面性自由化的環境，必需承受國內市場立即開放下，對部分內需型產業衝擊不小，但也有利於台灣拓展對CPTPP出口。

英國雖是CPTPP新成員，但在CPTPP中僅次於日本，為第二大經濟體，有相當影響力。迄今英國對於台灣的申入並未表態；台灣未來如何爭取英國支持而能有所突破，也是非常關鍵。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

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