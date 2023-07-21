疫情期間全球各國邊境封閉，兩岸交流亦近乎中止，直至2022年底大陸全面開放後漸露曙光。然而意識形態對抗的餘緒尚未消弭，其中觀光交流受重創更是哀鴻遍野，縱使在疫後重新開辦兩岸台北夏季旅展，最終我方在「官員禁止、業者許可」條件下專案通過，顯見交流榮景的恢復仍需各方繼續努力。

兩岸交流的正常化在疫後牛步前進，雙方在重啟往來的機制前仍舊設定諸多前提，導致原先相對軟性的民生議題，往往包裹濃厚的泛政治化傾向。本次台北夏季旅展陸方申請歷程曲折，從起初擬委派中央級要員組團來台，再到臨時取消降格為地方級官員，對岸的轉變顯而易見擺脫不了政治考量；意即倘若遵照原訂計畫，安排文旅部國際交流局副局長孔倫（海旅會名義）為首率團參展，不免事後我方部分輿論將評道「台灣在對等尊嚴的兩岸前提下，成功推動旅遊小兩會談判」云云，導致本次參與淪為部分公眾人物作秀的公關舞台，同時中央級官員來台將陷入兩岸地位平級的政治框架，簡而言之弊大於利無異陷入被動，因此考慮再三後才無預警更改申請名單。

陸方申請參展的政治性思維溢於言表，我方的意識型態考量亦不落人後。本次夏季旅展陸方共計提報212人，我方最終僅核准137人、官員則全員禁止，駁回比例約1/3，意味背後諸多考慮，同時亦象徵台灣重啟觀光交流的政策指標。

執政黨首要考量即為念茲在茲的「相互尊重、對等尊嚴」，進而才能展開海峽兩岸的交流合作，因此若是放行中共中央級官員來台參展，無疑有效彰顯執政7年多來堅守立場亦能維繫兩岸交流，對於政府形象乃至於明年選戰自然產生不少助益。然而陸方臨時取消海旅會官員參展，導致本次旅展的正面效果形同雞肋，不僅澆熄我方原先預期藉機來試探官方性質談判的期望，同時允許地方級人員來台將顯得交流降格成為省級，進而最終僅成全對岸進行政治宣傳的工具，因此索性駁回所有官員的申請，用以避免無謂的紛爭和風險。

兩岸面對較為軟性的觀光交流，日漸趨向倚靠政治框架來決定日常庶務的交往，因此各方無不想方設法開展和維繫雙邊的交流活動，方能有效降低硝煙瀰漫的兩岸關係。歷經年初開放的曙光乍現以後轉瞬沉寂，近來馬辦陸生團、兩岸影展與金廈泳渡等活動則顯見民間交流需求旺盛，其中金廈泳渡專案速審陸港澳人士往返金廈，甚至近來放寬陸配親屬小三通入境，則意味台灣釋出更多的官方善意，兩岸往來的密度與速度終究迎來疫後第二道生機。縱使各界日前建議透過官方性質較低的「小兩會」談判無疾而終，未來我方仍可藉由近來金廈交流的熱絡時機，積極和陸方協調選擇前述兩地，進一步有效展開小兩會協商，相信旅遊僵局的突破亦將指日可待。（作者為復旦大學新聞學院博士）

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