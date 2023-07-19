前總統馬英九邀請37位大陸高校師生抵台當天，馬時代總統府副祕書長羅智強感慨「馬英九是兩岸和平的定海神針」，稱讚馬前總統頂住民進黨壓力邀請陸生來訪，為兩岸關係開啟善意循環。不能否定馬英九對兩岸和平的貢獻，但他任內未對陳水扁遺留的獨派教科書撥亂反正，兩岸和平定海神針的評價有些過譽。

重新體認九二共識價值

定海神針不宜用來形容某個人，或某一政策。不能說馬英九是兩岸和平的「定海神針」，應該說馬英九堅持兩岸和平「定海神針」，因而創造兩岸8年交流合作的榮景，卸任之後依然可以發揮餘熱，甚至產生力挽狂瀾的作用。

馬政府2008年以來的「不統、不獨、不武」兩岸路線，並不能和「定海神針」畫上等號。他所承諾的「不獨」，承續自2005年連胡會所達成的「九二共識、反台獨」共識，及此後國共高層透過密集溝通互動所積累的互信。沒有這樣的基礎，就沒有馬政府上台後立即兌現的三通、陸客來台及後續兩會復談達成的23項協議。

兩岸間的共識與互信，過去7年已遭民進黨破壞殆盡。不過大陸並未絕望，仍希望能沿用「九二共識」恢復兩岸間的協商關係。遺憾的是，「九二共識」這四個字，在藍綠紅三方政治操作下已面目全非，淪為雞同鴨講，民眾無從理解九二共識為什麼重要。更糟的是，九二共識原本是一種善意的模糊，但這種善意的默契如今已蕩然無存。

陸方堅持九二共識是兩岸關係的定海神針，有則風平浪靜，無則地動山搖。這個邏輯符合事實，但民眾聽不懂，就無從認同。所謂說不如做，馬英九今年4月訪陸，大陸尊重馬的中華民國前總統身分，默認其在大陸彰顯「中華民國存在論」，讓台灣社會重新體認九二共識的原貌與價值：兩岸對中國的意涵各有堅持，大陸雖不同意但願尊重台方的堅持。

2024大選接踵而至，檯面上的候選人中，侯友宜表態依憲法接受九二共識，柯文哲顯得混沌而跳躍，連2015年為延續台北上海城市論壇而說出的「兩岸一家親」，似乎都不願再提。至於「台獨金孫」賴清德，不久前在《華爾街日報》投書提出的「和平四支柱」距台獨只剩一張紙，連美國都未必埋單，何況大陸。

堅持中華民國憲法體制

賴清德的「和平四支柱」，不只「空心蔡」，更是「空心柱」，蔡英文2016年堅持「中華民國憲政體制」，2021年稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，都能藉憲法與中國的連結，勉強彰顯兩岸不是國與國的關係。

心存台獨理念的賴清德，宣稱延續蔡英文「四個堅持」，不改變兩岸現狀，但實質上，「中華民國」只是台灣的正式名稱。蔡英文仍宣示堅持「中華民國憲政體制」，承諾依據《憲法》與《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，但對賴清德而言，台灣是台灣，大陸是大陸，之所以不實現法理台獨，是客觀條件不允許，只要外部條件改變，將毫不猶豫另立國家。

「心繫台獨」是民進黨不願接受九二共識的真正原因，其他說詞都是藉口或煙幕彈。正如陸委會18日發布新聞稿所稱，兩岸之間從未有所謂「一中各表的框架」，只有由中共片面設定，意圖消滅中華民國、併吞台灣的「一個中國原則框架」。

回到馬英九對兩岸和平的貢獻。他4月大陸行與其說讓九二共識「活回來」，不如說確認兩岸之間確實有「定海神針」的存在，接受定海神針，兩岸可以求同存異，維繫和平，拒絕定海神針，兩岸將動盪不安，淪於戰爭邊緣。什麼是「定海神針」？簡單說就是「九二共識」，用台灣的說法就是「中華民國憲法體制」，依據憲法台澎金馬和大陸同屬一個國家，兩岸是一家人關係，一家人就應該互相幫忙，可以作為台灣的定海神針。

賴清德不但拒絕接受九二共識，更堅持兩岸國與國關係，失去定海神針，兩岸將更接近戰爭，若不想打仗，2024大選就投給「定海神針」一票。