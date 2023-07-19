蔡政府大力吹捧的《台美21世紀貿易倡議首批協定實施法案》繼美國眾議院後，日前獲參議院通過。依據中華經濟研究院分析，每減少1%交易成本，約相當於關稅降低0.08%，因此財政部長莊翠雲說，台美在已談妥的貿易便捷化部份，報關業者每年可省1億元成本，未來還會實施貿易商擴大預審機制。

簡單講，作為美方對台灣無法加入印太經濟架構所給予的補償，未能觸及市場開放及關稅減讓的台美倡議，主要聚焦貿易程序便捷等技術面議題；在蔡政府無意加入RCEP、加入CPTPP遙遙無期之下，台美倡議對台灣擺脫關稅孤兒的困境助益有限。

另方面，總統大選已進入熱季，台灣是否應重啟兩岸服貿談判受到高度關注。但民進黨政府再三表示，沒有必要討論這個議題。

蔡政府強調，早收貨品占台灣出口大陸的比重已從最高的26%降至2022年的17%，意思是重要性大不如前；然而，蔡政府不敢面對的是，自ECFA實施以來，台灣每年因此節省的關稅高達200億台幣；何況，即使蔡政府認為ECFA對台灣的重要性正逐漸下降，但仍不敢主動喊停。甚至每當大陸因食安等理由暫停某些台灣農漁產品進口時，民進黨總是從上到下一片罵聲，顯然無法接受。如果少數產業輸陸受到阻礙，蔡政府都難以承受，何況是有朝一日若ECFA整個終止，民進黨要如何面對？

台美貿易每年省1億元，且還沒有發生，蔡政府就當寶猛吹噓，ECFA每年省200億元，且已省了13年，蔡政府卻沒有半句好話。這個政府是腦袋有問題，還是心態太扭曲？