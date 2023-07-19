當前國民黨陣營選情低迷，讓期待政黨輪替的主流民意暫時看不見曙光，國民黨必須深刻檢討何以至此。

要分析陷入困境的主因，必須歸因於侯友宜迄今仍未以實際行動整合藍營內部競爭人選，對外則尚未成功爭取到與柯文哲的合作模式、默契，導致潛在支持者集體觀望心理發酵；因此，國民黨須設法從「反貪腐聯合政府」思路，重整在野合作默契及共識。否則支持者很清楚，內、外部若無法整合，國民黨不可能贏得2024；與其如此，不如持續透過在民調的不表態，甚至轉為支持「非侯人選」對國民黨施壓，以刺激侯友宜對促成在野聯盟採取更積極的行動。

國民黨徵召侯友宜以來，在野整合進度貧乏，也難怪近日柯文哲被問到藍白合，會以無所謂態度回應「拖1、2個月，有時候就水到渠成。」柯文哲沒說的潛台詞是「你早晚要找我合的，那為什麼不現在就來談？不過既然你還要拖、還要掙扎，那我就陪你耗吧！」柯文哲民調已穩坐老二，反觀國民黨遲遲不「從實力地位出發」主動要求進行政治談判，還在奢望柯文哲「繳械」或民調驟降老三，這並不切實際。

隨著723全代會將至，國民黨如要尋求逆勢突圍的可能，則必須借鏡紅軍「遵義會議」故事採取改變。「遵義會議」是中共在長征途中遭遇政治路線嚴重分歧，幾至亡黨邊緣所做的自救行動。會議主要否定並終止了黨內國際派的軍事路線主張，讓真正代表「民意」的毛澤東取得領導地位。

當時紅軍因為錯誤的對抗策略導致10萬大軍減員僅剩3萬，與此刻侯友宜的民調由第一暴跌至第三如出一轍。所幸遵義會議的召開，讓中共重新走回正確的在野革命軍事戰略，結束了國際派「沒有民意」、「不接地氣」的錯誤領導黑暗期。在黨與紅軍對內部錯誤領導的不滿與懷疑得到解決後，中共才得以延續生存。

遵義會議決議指出，在同國民黨軍第19路軍建立抗日民族統一戰線問題上，明確點出國際派未能在與19路軍的抗日民族「統一戰線」上，於軍事上採取直接配合的方針，導致國民黨第5次圍剿取得成功。對照現今的國民黨與侯友宜，當嗅到反綠為多數的民意氛圍下，仍無法具體執行反綠統一戰線的政治戰略，又與當年中共的國際派作為有何不同？

國民黨與侯友宜當以國際派的失敗為鑒，認清多數民眾期待在野團結心切，如果還不能組成「反貪腐聯合政府」的在野統一戰線，恐怕很快將一步步失去黨意、民意，最後步入國際派失敗的後塵。至於723全代會是否會成為21世紀國民黨的「遵義會議」？侯、朱、金三人務須嚴肅面對。

（作者為自由撰稿者）