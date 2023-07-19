隨著總統大選的日程推進，各路總統候選人都逐漸底定，也開始出現不少針對總統大選的民調。綜觀各家民調，不難發現前台北市長柯文哲的民調從一開始的第三名逐漸攀升到第二名，相較之下國民黨總統候選人侯友宜的民調一直處於低檔。民進黨的總統候選人賴清德雖然仍然位居第一，但一來民調似乎未能創下宣布參選以來的高點，二來柯文哲的民調開始衝高，小幅落後賴清德，也讓民進黨感到芒刺在背。

照理說，現任總統蔡英文民調不算差，且在藍白各有盤算、無法整合之下，賴清德應該會有相當大的領先，結果卻未反映出來。原因除了民進黨執政7年來的各種包袱之外，賴清德逐漸模仿蔡英文的用人、黨內營運與選戰模式，導致賴清德逐漸變成「英二世」。或許，這才是觀望選民增加、民調無法提升的關鍵。

在賴清德獲得提名當下，賴清德其實有超過4成的支持度，這表示不少人願意對他有所期待。賴清德與蔡英文在前次總統大選初選結下梁子，眾所皆知，許多人都以為和蔡英文對立的賴清德如果上台，會一改蔡英文任內的各種作風，甚至清算仗著蔡英文權威在黨內外發威的英系人馬，所以抱持相當的期待。而且賴清德一開始也宣示了類似「誠信條款」與排黑條款等等的政策宣示，大家也在看賴清德如何樹立威信。

只是賴清德的威信在立委提名階段就被破壞了。在英系的大力反撲之下，力挺賴清德的何志偉在黨內初選竟然落敗，現任的高嘉瑜也面對吳欣岱的挑戰，不少英系人馬還公開幫忙站台，選情岌岌可危。而現任的市議員包括吳沛憶、王閔生等人更是公開準備參選立委，誠信條款形同虛設，也沒看到賴清德的強力執行。

在威信受到挑戰之下，賴清德選擇與英系產生妥協，除了徵召英系人馬參選立委之外，也模仿過去蔡英文的跨黨結盟方式提名非黨籍人士參選立委，並且將過去幫蔡英文選情操刀的林錦昌等人找入競選團隊，而社群媒體的經營也開始走起蔡英文的風格，甚至連競選商品的販賣都模仿上次蔡英文選舉的飛行外套，整個看起來就是「英二世」。

賴清德對於蔡英文的模仿與效法，自然是想要把挺英的選民找回來，看來收到一定的成效，除了蔡英文在全國黨員代表大會上的公開力挺之外，連英系網紅焦糖陳嘉行也主動出面幫賴清德的經營網路獻策，看來挺英選民逐漸回流。但是順了姑情逆嫂意，許多期待賴清德有所改變的選民發現賴清德逐漸成為英二世，在失望之餘轉為觀望，這導致賴清德的民調又開始流失。

蔡英文的選舉造勢、網路經營固然有其成功經驗，但經過去年九合一的重挫，已證明民眾對這套模式已經產生冷感、厭煩，連黨內也都有不滿的聲音。賴清德應思考，一開始能有高支持度，其實是大家對蔡英文不滿的一種投射，若堅持複製蔡英文路線，難免讓人失望。未來，一旦在野結盟出現曙光，導致賴清德選情出現危機，屆時，他目前正採取的「蔡英文模式」，很可能將在民進黨內部受到嚴重挑戰、甚而造成裂痕。

（作者為自由撰稿者）