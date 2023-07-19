距離總統大選投票已不到半年，雖然各種動態組合的變化猶未明朗，但朝野競爭的基本形勢已很清楚：一是無論「三腳督」或「四腳督」，如果在野力量不能有效整合，發揮最大能量救台灣，依舊各行其是、互相拉扯牽制，那就等於護送賴清德上位，讓貪腐濫權的民進黨繼續執政，台灣必將陷入萬劫不復的險境。二是有高達6成的民意期望下架民進黨，即使是最新的「四腳督」民調，在野的侯柯郭3人支持度總和也超過5成，明顯壓過賴的3成5，足可印證在野力量的團結整合，有極大機會促成第4次政黨輪替，還給台灣新的生機。

繼續內耗 民進黨得利

但理想很豐滿，現實卻往往很骨感。藍綠兩大黨的慣性彷彿溶在血液裡，民進黨不管鬥得再凶，只要決定了人選，所有內鬥便會戛然而止，炮口一致對外；反觀國民黨內鬥內行，儘管侯友宜被徵召出線了，郭粉、韓粉仍遲遲不肯歸隊，甚至還在扯後腿要換侯。

尤其現在柯文哲的支持度都已經超越侯友宜10個百分點了，藍營群眾再不團結，很快就會被白色力量取代，擁有最多人才與實力的國民黨就此分崩離析或許事小，再次飲恨輸了2024大選、更輸掉你我安身立命的整個台灣，才是真正最嚴重的後果。藍營選民應該看清楚大局，不要小鼻小眼地繼續內耗、鬥個不休，到最後得利的只是該下台卻繼續掌權亂政的民進黨。

目前在所謂「非綠大聯盟」中，除了柯文哲與最不具參選正當性的郭台銘之外，韓國瑜是最近常被提及的救援奇兵。先看動向曖昧、有參選態勢的郭台銘，且不論他4年多來毫無政治誠信，兩度自毀承諾願賭不服輸的惡劣言行，4年前他初選敗給韓國瑜後憤而退黨，而且推出子弟兵兩頭與民眾黨、親民黨合作，實質分裂國民黨的做法，試問對當時韓國瑜選情，對國民黨立委選情的傷害還不夠大嗎？郭粉與韓粉都忘了嗎？

郭董繼4年前未能圓夢後，今年先是回歸九合一大勝行情看好的國民黨平台，並獲禮遇以無黨籍身分參與徵召競爭之列；但在失敗後先聲明遵守承諾支持侯友宜，隨即又變卦神隱，繼而又找上柯文哲「海誓山盟」、「十指緊扣」，在未獲柯青睞後現又轉向擬獨立參選。像這樣出爾反爾、反覆無常的政治情商與表現，還值得郭粉信賴與投注希望嗎？

關鍵抉擇 考驗韓國瑜

再看韓國瑜。韓無疑是近20年來國民黨唯一能掀起群眾熱情的政治偶像，可以想見的是，如果他現在取代侯友宜成為總統參選人，藍營可能士氣大振，支持者必然山呼海嘯般擁戴，久違了的熱情重現，宛如韓流再起；問題是，這股狂熱能夠持續多久？當初韓流先盛後衰的那些原因改變了嗎？韓粉們難道又要怪到民進黨做票嗎？

說得更白點，目前侯友宜的困境都陷在黨內團結上，如果韓國瑜再選也只是解決了部分藍營支持者流散的階段性問題，但更進一步的向中間選民、年輕族群拓展的本質問題有改變嗎？現在民調排行老二的柯文哲，他的支持者中當然不乏韓粉、郭粉等泛藍選民，但還有其他中間與年輕選民，就算這些泛藍選票都回流到韓，但憑此自嗨能勝選嗎？

之前侯對韓的歉意與誠意固然表達得太慢也不夠，但最近傳出，侯其實已多次去電或聯繫韓未果，之前兩人唯一公開碰面也未能真正說出挺侯之語，韓對侯是否仍有心結，外界心照不宣，也非公關場面話就能自欺欺人，而這正是考驗韓國瑜的格局與氣度的關鍵抉擇。不管韓是想再選，或不選而促成藍白合作，又或是另有其他更深的大局觀，他都應該以其能量與智慧，在現下藍營的困局中扮演更積極且有意義的角色，而非置身事外、沉默閃躲，甚至任人揣測、猜疑。

7月23日國民黨全代會正式通過侯友宜參選總統的提名案後，將是韓國瑜明確表達支持侯友宜的適當時機，否則再拖下去只會讓泛藍選民的信心更趨崩散；而到11月之間的3個多月，如何水到渠成促成下架民進黨的最高目標，更是所有泛藍群眾、真心愛台灣的選民們應該認清的大是大非。