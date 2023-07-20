賭城，大家想到澳門的第二種面貌。紙醉金迷的陳設與casino氛圍；全封閉式建築，刺激的賭桌遊戲。傳說一進賭場，找不到一個時鐘，容易忘了時間的流動，早上10點進去，待一段時間以為只過2小時，結果一出來發現已經是晚上12點。也因為博彩行業的興盛，給了澳門特殊的定位。

而為了吸引更多遊客前往體驗，各大賭場從外觀環境、內部陳設到接待細節，一個比一個突破天際。在口岸或機場，便有來往於賭場的接駁車，美其名「發財車」，專門用於接待遊客直接前往賭場遊玩。有的發財車免費開放所有人搭乘，有的會員優先搭乘，其實也變相成為澳門另類的大眾交通工具。

網絡上流行在同樣的地點模仿賭王姿勢，並留下一樣姿勢的打卡照。（作者提供）

建築外觀上，在半島有賭王何鴻燊的葡京與新葡京，佔據澳門最熱鬧的核心區，新葡京更以突破天際的高度與造型，在城區一枝獨秀。而賭王也曾經在他的帝國前留過影，現在網路上流行在同樣的地點模仿賭王姿勢，並留下一樣姿勢的打卡照，已經成為來到澳門必取景的項目之一，網上更有一句玩笑話「打卡澳門成功人士機位，背景一樣，錢途無量」。

在氹仔上更多是以歐洲風格建築為主題的新式賭場，如大家比較常聽見的威尼斯人、巴黎人、倫敦人、永利皇宮及美高梅等。夜幕降臨，賭城亮燈，左邊巴黎鐵塔、右邊倫敦大笨鐘、前面威尼斯廣場，後面美高梅金獅，魔幻程度就像穿越到另一個世界。

為了讓顧客能多在賭場裡停留消費，賭場內也提供免費小食，而這也成為 「羊毛黨」的目標啦！這次薅了兩把羊毛，分別是葡京與美高美。在口岸搭乘葡京的發財車時，會給你一張小食券，可以到葡京酒店兌換，目前是一碗方便麵；在美獅美高梅有兩個水吧檯，一個提供廣式茶飲及點心，有燕窩塔及水晶粽子；另一個提供台式珍奶及珍珠鮮奶。經評比，認為是美高美的珍珠鮮奶拔得頭籌，鮮奶本身自帶甜味，珍珠煮的也不錯，有點軟但仍有嚼勁，完全不輸飲料店售賣的，薅羊毛的性價比極高！

在口岸搭乘葡京的發財車時，會給你一張小食券。（作者提供）

珍珠鮮奶。（作者提供）

博彩，曾帶給澳門外人都稱羨的GDP及人流。但押注單一行業，卻也讓澳門在疫情期間，沒有其他手牌可以打，只能默默承受甚至苦苦支撐。但危機也就是轉機，澳門也正發掘當地文化魅力，重新盤活手上的籌碼，讓澳門重新恢復活力。（Miguel/現居南京）