主計總處日前公布110年工商普查報告，從這份資料可以發現，半導體、資通產業已成為台灣經濟成長的最大功臣。總的來說，台灣這一年全體工業及服務業收入總額已近77兆元，較五年前的普查成長26％，企業利潤五年來更成長82％，惟就業機會只小增8.7％，比起過去兩位數成長小了許多。

何以國內企業收入、利潤大幅成長，所創造的就業機會卻只有小幅增加？這得從產業結構變化談起，台灣產業這些年已快速向資訊電子業集中，過去收入總額前三大經常是服務業的天下，但110年前三大依序是批發業、電腦電子產品光學製品業、電子零組件業，後二者加總即「資訊電子業」，其收入已近19兆，在各業裡名列第一，占全體企業收入總額高達四分之一，這個比率20年來已提升一倍。

這個變化說明如今台灣經濟好不好，投資好不好，出口好不好，資訊電子業愈來愈關鍵。半導體、電子產品所屬的資訊電子業如果適逢出口艷陽天，台灣經濟便陽光普照，半導體先進製程的投資如果持續成長，民間投資必將再創新高。在一片陽光普照之下，股市追高、房價飆漲，景氣也會亮出熱絡的紅燈，一切春燕皆隨資訊電子業而來，進行普查的110年大約就是這般光景，台灣向資訊電子業集中的速度，超乎我們想像。

也許有人會問，台灣真如此向資訊電子業集中嗎？從普查的資料確實看出這個變化，資訊電子業收入總額占比90年僅13％，110年升至25％，20年來提升近一倍，其收入總額也比上次普查大幅成長30％。若以GDP而言，資訊電子業於90年占比僅7％，110年已近20％，20年來更提升兩倍，是否向資訊電子業快速集中，不言可喻。

事實上，從出口及投資也可以看出端倪，依海關統計，90年半導體所屬的電子零組件出口占比僅16％，去年已升至41％，加上資通產品之後更高達55％。換言之，台灣逾半出口是資訊電子產品，其影響力已大到不可思議。

至於民間投資，資訊電子業占比之高，更是其他行業所望塵莫及，依經濟部估計，去年製造業固定資本形成裡逾7成來自電子零組件業，加計電腦、電子產品後的資訊電子業更接近75％。當半導體業資本支出成長，我國民間投資就翻過歷史新頁，但當它一收手，民間投資便一蹶不振，其左右全局的力量，於此可知。

值得注意的是，這份普查也會查企業創造就業機會（從業員工人數）的情況，按理說普查年110年，總體收入、利潤表現俱佳，就業機會應該有高成長才是，然而情況並非如此，五年之間的就業機會只增加8.7％，反而不及前次普查的10.2％，何以會如此？做為中流砥柱的資訊電子業難道沒有創造很多就業機會嗎？沒錯，五年之間資訊電子業的從業員工人數只小增5.9％，非但不像收入總額成長30％這麼偉大，也不及平均僱用成長率。

這裡反映一個現象，資訊電子業雖可以創造出口、收入及投資的高成長，卻無法創造就業機會的高成長，95年資訊電子業的從業員工人數占工業及服務業還接近10％，110年已降至9％，其人力僱用與其在收入、出口及投資面的偉大表現，有天壤之別。這說明了一個法則，像半導體這類資本技術密集產業，所需要的是技術、資本，至於人力則以研發人力居多，在創造就業機會這件事上，自然無法與創造收入、利潤相提並論。於此看來，未來若台灣經濟持續向資訊電子集中，由於就業機會不足，失業困境將日趨難解，從而衍生出嚴重的社會問題。

工商普查每五年辦理一次，是我國最重要的國勢統計，這份資料的重點不在於反映普查年的景氣，而是呈現2、30年經濟情勢的變遷，以此而言，可以發現20年來台灣經濟已出現巨大變化，變化最大的是我國經濟正向半導體、資通等資訊電子業集中，且集中速度愈來愈快，這個發展固然帶動了GDP的成長，但卻難以帶動就業機會的增加，如今其占GDP近20％已是如此，再過五年、十年待其占GDP升至30％，台灣的失業率能不提高嗎？更有甚者，在資訊電子業一枝獨秀下，9成在其餘行業工作者的薪資與其差距必將擴大，所得分配能不惡化嗎？這個發展雖不會在明年出現，但五年、十年後終將到來，有遠志的總統參選人自應深思揣摩，並提出因應之道做為政見才是。