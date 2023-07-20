金小刀為侯操盤後，侯的民調沒有起色。同時，朱立倫開始跟柯文哲商談，為非綠陣營整合預做準備。國民黨全代會應該會正式提名侯為總統候選人。接下來，國民黨要何去何從？

第一種思維，當然是頻繁為侯造勢，把侯的民意支持度拉上來，單挑賴清德。

另一種想法，就是如果到9月底侯的民調還是墊底，那就必須放棄單線作戰到底的決定，改以籌組侯柯聯軍的模式，完成下架民進黨的作戰目標。

問題是：所謂侯柯聯軍，到底要如何運作？

我的具體建議是，如果到了某個時間點，非綠陣營決定籌組聯軍，那麼：

一、必須將「侯柯聯盟」的概念具象化，在柯競辦與侯競辦外，要設置聯軍競選總部，並大量製作只出現非綠聯盟識別符號的各種文宣品，改變選民認知，將三腳督或四腳督的競選態勢，改變為聯軍強攻綠軍的二元對立局面。

二、由於有多達6成選民希望下架民進黨。聯軍組成後，應拒斥舊的三腳督或四腳督式的民調數字，引導各民調機構只做聯軍對抗綠軍的最新民調。這樣的民調結果，很可能對聯軍特別有利，使聯軍氣勢大振，讓民意的意見氣候，由「賴清德贏定了」，轉變為「賴清德輸定了」。

三、聯軍組成後，原候選人陣營不再個別舉辦造勢活動，而只以聯軍名義，共同舉辦造勢大會。活動中也只出現聯軍符號、口號、旗幟與文宣品。

四、既稱聯軍，有容乃大！願意參與聯軍作戰的政治人物，都歡迎加入聯軍陣營，在聯軍的造勢活動中，也都可以上台發言；但事先約定，發言內容，只強調下架民進黨，不尋求個人民意支持度的提升。

五、聯軍組成後，在11月之前，都不用決定聯軍要推出的正副總統人選，到接近向中選會登記前，再以不同組合的民調高低，決定人選組合方式。

六、聯軍的參與單位應簽署共同聲明，遵守聯軍作戰模式，在作戰過程中，不互相攻擊或暗中扯後腿。更重要的是，為鞏固聯軍的合作基礎，共同聲明中應包括下架民進黨後，以聯合執政，包括在行政部門及立法院中的人事與政策合作，共同讓國家步入正軌。

當然，以上所言，是非常理想化的建議。非綠陣營願不願意正式組成聯軍，對抗民進黨；又能合作到什麼程度，就要看非綠政治人物的決定了。

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