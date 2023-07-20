法國社會哲學家布希亞（Jean Baudrillard）曾預言：未來的世界將是一個資訊過載，「意義」稀薄的世界。在這波席捲台灣的﹟MeToo眾聲喧譁中，除了「我們不能這樣就算了」、「不想讓大牙一個人」、「要加害者道歉」這三句關鍵詞外，還浮現了哪些嚴峻的社會現象？

一、 台灣婦女運動30年來的倒退：從30年前何春蕤的「只要性高潮不性騷擾」到15年前勵馨的「陰道獨白」反性騷性侵運動以來，至今性騷性侵案卻陸續暴雷，加害人不分階級職位，受害人不分性別年齡，顯然台灣性平教育徹底失敗，所有婦女組織幾乎失能，只能後知後覺地修性平三法亡羊補牢。

二、 社交媒體興起後性關係的混亂：性開放還是性解放？Line和FB和IG等全成了撩妹約炮利器，無關性別與職業，從懲戒院院長到立委、明星藝人、大學教授、小提琴家、作家、攝影師、舞團……全面失守。台灣男性集體陷於閹割焦慮中，長期承受的生存與競爭壓力，讓這些男人只能以粗鄙的性衝動紓解。破除媒體擬像的偶像迷思則是保護青少年的另一重大課題。

三、 假面夫妻無性夫妻的虛假真實：這群性騷犯們，多數都是好男人好丈夫好爸爸，可惜家有聖女vs.外有浪女，家裡老婆不喜歡只能遠觀不能褻玩，然外面的女人則是可褻玩的浪女？隨你摸？隨你掐？隨你插？開放式性關係已是彼此不可言說的祕密，傳統家庭價值逐漸崩裂，有愛無性或無愛無性的假面恩愛夫妻悄悄滋生。

四、 真小人VS.偽君子：此波性騷與性侵犯分兩類（街頭變態不論），表面上不是優雅有禮就是豪邁正氣，真實面目除了是色膽包天亂摸硬上的真小人外，還有虛與委蛇花點時間成本噓寒問暖的談情說愛派，鋪陳愛的氣氛和情的唯一，趁機再下手，終究只是四處獵食的射炮王，候補無數。此類偽君子／偽單身更卑劣，因為要人信以為真地付出真心。

五、 厭女情結VS.假冒牌貨：厭女症是普遍性的社會、文化隱藏機制。男人藉由客體化與低劣化女性，得以鞏固自身的主體性與優越性。所有性騷被害人都是加害狼人爪下的物、玩物、性玩物，而非「人」，將被害客體正常化為可玩弄他者，在輕薄、侵佔、蹂躪中，壯大主體在社會地位上的能量，遮蔽這些高大上冒牌貨的原型：自卑與猥瑣。同時，女人似乎也厭惡身為女性這件事，責備被侵害的自己肯定哪裡出了錯。

以上及其他種種（不勝枚舉），都是回歸性平教育的可探討議題，究竟在成為男人女人跨性別的人之前，我們都是人，生來平等的人。重新學習人怎樣互相尊重與疼惜，當是性平三法修法規範範疇。

3個月來點線狀、分散狀的性騷控訴，都該整合入「﹟MeToo 2023台灣咪兔平權運動」的同心圓中，結合每一位挺身而出的與仍在暗夜中哭泣的受害者力量，讓此波性騷聲浪發揮最大的社會意義。（作者為性別研究學者、台灣咪兔平權運動倡議人）

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