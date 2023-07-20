20年前政府為標榜台灣高等教育發達，普設大學，公私立大學都雨後春筍般的增加，最多時台灣公私立大學達160所；沒想到少子化的來臨，結果使許多大專院校招生不足，關門大吉或正在等待關門，以致最近8年間教師失業超過6000人。

學校為求生存，要求老師除負責教學外，更要負招攬學生之責；好老師不再是教學品質高的，而是能找到學生的人，因為沒有學生，少了經濟來源，學校會關門大吉；各個系能招到足夠學生的，可以生存下去，也免去失業之苦，否則就等好看吧！

我曾在大學研究所兼課多年，後來很多學生在大學任教，見面聊天時，都一副唉聲嘆氣的樣子，有些在私立大學任教的，都在等待失業的來臨；我問他們要怎麼辦？多數都唉聲嘆氣。

有個老師第一堂課小小訓了一下學生，第二堂課一個學生都沒了；學生想：我是你的衣食父母，你還敢這樣對我們，要你好看！上課學生有來就是好學生，有的在睡覺，有的在打手機打電腦。老師說打電腦請不要出聲好嗎？學生說打電腦，那有不出聲的！很多學生在課堂吃早餐，香味四溢；學生犯校規，記過要開除根本不可能，學校根本不允許開除學生，因為開除一個學生，就少了十幾萬收入，對已經財務困難的學校，開除學生，免談！

學生的學業更是一塌糊塗，三分之二學科不及格，退學，怎麼可能？學校不又少了學費收入嗎？期末考考題預先給學生，十題考五題，仍然不及格，後來連答案都預先給學生，很多學生學業成績一塌糊塗；學業成績差，還不是最糟糕的事，最糟糕的是學生「尊師重道」沒有了，品德變得很差，這樣的大學畢業生，如何能就業呢？以致台灣企業、工廠找不到人，大學畢業生則找不到工作。

行政院主計處統計，台灣自2006年就有長期失業者年輕化、高學歷趨勢。100位長期失業者中，15-29歲青年占50%，其中四分之一是初次尋職的長期失業青年，學校畢業後連續一年找不到工作，能找到的工作，多數是沒有就業門檻的外送員，很多宅在家裡讓父母養，變成啃老族；大學生的品質是國家進步與否的重要指標，大學生品質如此，國家還談什麼希望呢？

解決之道不是沒有，但並不容易！不過海峽兩岸如果能夠和平統一，兩岸同時鼓勵陸生來台唸大學，台灣非但無生員缺少之苦，且會擠破頭。大陸2022年高中畢業錄取大學的，近450萬人，佔40%，餘60%則進專科學校；台灣開放陸生來台升學，來個10萬或20萬人，台灣各大學會擠破頭。台灣的大學水準不差，一定可吸引大量陸生，台灣的大學又可蓬勃發展，學生水準可以大幅提高；前述大學生不尊師重道，以致品格差，學業成績差的現象都可快速獲得改善；大學畢業生找不到工作，公司找不到員工的現象將可消除，台灣的大學教育又可榮景一片天。

附帶一提的是，目前也有大學收有大陸來的學生，他們多數都用功讀書，經常坐在教室前排聽課，前幾名學生常是陸生，這是學校裡面大家都知道的事。兩岸如和平統一，陸生大量來台，對台灣真是百利之事，但是台灣有許多人真是沒出息，他們說陸生來台會搞統戰；談搞統戰，台灣人多，怎麼會怕相對少數的陸生搞統戰呢？相反地，大陸反而會怕陸生，受到我們自由民主思想而被統戰呢？何況統一後，大家是一家人，更無所謂統戰了！

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊，為期3~4月。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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