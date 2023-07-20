美中台關係緊繃，共軍出動無人機在台海周邊海空域進行監偵、演訓的頻率愈來愈高，實在令人擔心兩岸爆發軍事擦槍走火的危機。筆者近5年發現共軍運用軍用無人機支援台海周邊海空域監偵任務，到協同海空有人機艦兵力執行聯合演練任務，已經逐漸成為例行性的新常態活動。

共軍無人機出現在台灣周邊空域，首次發現在2018年有1架次、2021年3架次、2022年上半年1架次。隨著，2022年8月2日我外交部邀請時任美國眾議院議長裴洛西訪台後。2022年7至12月份下半年統計，共軍使用無人機在台灣周邊空域活動計，瞬間爆增至111架次。

總統蔡英文於今年美東時間4月5日在美國加州雷根圖書館會晤眾議院議長麥卡錫，2023年1至6月份上半年統計，共軍使用無人機在台灣周邊空域活動次數，增至146架次；與2022年下半年相較，又明顯增加35架次。

共軍無人機擾台統計表。（作者陸文浩整理）

然，近日據媒體指稱美國國務卿布林肯證實，賴清德副總統將於8月15日出席巴拉圭總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，依往例美國將提供過境禮遇，引發大陸外交部抗議；另美國聯邦眾議院議長麥卡錫9月初預計訪日，與日本首相岸田文雄、眾院議長細田博之等日本官員會晤，也勾起大陸敏感神經，懷疑訪日前後是否會突然轉到台灣停留。依照去年與今年台美外交升級，引發共軍無人機現蹤台海次數突增，將使吾人高度關注，後續無人機在台海聯合作戰模式變化是否有更新的態勢發展。

2022年下半年共軍無人機現蹤台海排行榜，榜首為BZK005「長鷹」活動52架次、其次為BZK007活動25架次、第三名為彩虹4活動17架次、第四名為無偵7「翔龍」活動11架次、第五名為TB001「雙尾蠍」活動5架次。2023年上半年，第一名為BZK005活動72架次、第二名為無偵7活動31架次、第三名為TB001活動18架次、第四名為彩虹4活動13架次、第五名為BZK007活動12架次。

從前述發現共軍海、空軍在無人機型號使用與調度及實戰能力，已能在台海執行多種軍事任務，包括：情監偵與通信中繼、擔任有人反潛巡邏機海上監視、成為戰機與轟炸機等機群的空中支援兵力、協同特種電戰機群進行電子戰與支援任務、觀測目標與未來戰轟機群、甚至海軍作戰艦之導彈引導、亦開始使用多架無人機協同執行任務。據信，將來BZK005、TB001、彩虹4等戰術型無人機與戰略型無偵7將成為台海軍事較勁中為主要之具有「察打一體」能力之無人機，也會以前者型號進行各項性能改良與精進。

共軍對於無人機在台海的運用，逐漸從聯合海空特種機型、朝向聯合戰、轟機群到空中聯合火力打擊與突擊演練、到環台灣島全區繞上、繞下。這些都是有演變進程，最終可能朝取代有人機掛彈聯合繞台作戰與支援執行首波、或前幾波對台動武策略；這轉變的過程，也包含機、艦協同，共軍無人機屢屢跨越台海中線情形不能等閒視之，若爆發「第一擊」的擦槍走火，恐釀台海危機，我必須審慎擬定因應計畫與實際演練。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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