《金融時報》披露，賴清德拋出「台灣總統走入白宮」後，美國要求台灣澄清這席言論；對此，總統府、外交部乃至於賴辦，全面否認美方有就此事提出關切。假若該報導確屬假新聞，那麼，賴清德何不乾脆再講一次「台灣總統進白宮」，這不僅可徹底破除《金融時報》的假新聞，更是用行動證明自己確實有能力走向白宮。只是，賴神，你敢嗎？

賴清德於本月5日投書美國《華爾街日報》、倡議台海和平四支柱後，彷彿自認吃了大力神丹，美方將不再對他存有「疑賴論」。

這股無知的力量，在5天後持續發威，讓賴清德在宜蘭鄉親後援會進一步喊話，2024是「中南海」和「白宮」的選擇，我們與白宮接近了，「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了。」

如今，英國《金融時報》卻報導指稱，華府已要求台灣方面澄清賴清德的發言；且美方官員認為賴的言論「與我方持續表達的說法差異很大，想了解賴清德是否會製造更多驚奇」。

對此報導，民進黨方面全面否認。其中，總統府發言人林聿禪稱，美方高層並沒有向賴團隊做出相關表示；外交部長吳釗燮說，美國官員已經否認與賴副總統團隊有任何聯；賴辦發言人陳世凱更駁斥，美方高層並沒有為此提出關切。

換言之，整件事已成各說各話的羅生門。但，假若美方確實未曾表達關切，《金融時報》卻無的放矢，那麼，賴清德豈能以如此孱弱的方式，任由假新聞破壞他的「神聖目標」？

因此，賴清德若要證明「台灣總統進白宮」有其可實踐性，不是欺騙民眾喊假的，那麼，就該用更清楚的文字，公開駁斥《金融時報》該則報導是假新聞。

畢竟，蔡英文在2020年的亞洲自由民主聯盟大會曾說，「擁有正確訊息的公民和強而有力的民主制度，是對抗假訊息的最好防禦手段」；亦步亦趨跟隨英派路線的賴清德，為了不讓台灣民主被斲喪，難道不該挺身向假新聞說不？還是說，台獨金孫的勇氣碰上外媒就丟盔棄甲？

或許賴清德還記得，2011年9月蔡英文首次競選總統期間，《金融時報》一則有關「歐巴馬政府擔心若蔡英文當選可能升高與中國緊張關係」的報導刊出後，就此重創民進黨選情；這讓此刻的賴清德，即使認為《金融時報》今天的報導有誤，也不願公然得罪對方。若是基於這種理由，也應屬情有可原。

但，台灣選民若受到這篇報導影響，進而對「台灣總統進白宮」的信念產生動搖，賴清德豈不吃了悶虧？因此，既然不願、也無法駁斥《金融時報》，那麼，最簡單的方法，就是賴清德把當時在宜蘭鄉親後援會的主張，一字不漏再講一次；如此一來，自是真相大白，讓支持者吃下定心丸。

但如果賴清德記憶力不好，忘了7月10日自己是怎麼說的，也沒關係。

下個月，賴清德即將藉由出訪巴拉圭的機會，赴美進行過境之旅；此刻的他，是該喊話這一趟就要走進白宮，以具體行動，粉碎《金融時報》的報導，同時也向全世界證明「台灣總統進白宮」不是不可能的任務。畢竟，如果連身為副總統的他都進不了白宮，又怎能讓人相信當上總統後能跨進大門？

坐而言不如起而行，台獨金孫的脊梁是硬的、還是軟的？是真的、還是假的？選民都在看。

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