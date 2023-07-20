台灣的總統大選可能是全世界最「奇特」的一種選舉，儘管無論各黨派競爭得有多激烈、戰況有多膠著，候選人南北奔波，忙得焦頭爛額之際，卻總是得於百忙之中，「抽空」到美國一行，哪怕就是個10天上下的行程，也都得詳細籌畫，緊鑼密鼓地進行、大張旗鼓地吹噓。彷彿只要能到「美國」去「整個容」、「鍍個金」，回來之後就能脫胎換骨、驕其鄉人一般。「美國行」，儼然成為台灣選舉的「潛規則」，而且其重要性，往往遠遠超乎爭取台灣選民的支持。

不但如此，這些曾經去美國鍍過金的人，一旦當上了總統，更是難以忘情，無論如何非得想盡各種方法、突破各種障礙，「明渡」到美國不可。上個世紀的台灣頂尖大學，流行一句，「來來來，來台大，去去去，去美國」，而當前的台灣總統選舉，似也不遑多讓。這種心態，和孟子裡所譏訕的「齊人」，其實是非常相像的，他跑到別人祭祖的墳地間，去乞討人家祭祀完剩餘的酒食，然後醉醺醺而回，向他的妻妾誇耀說，我去了哪些地方、遇見了哪些貴人，跩得像是二五八萬一般。這些總統，也最愛宣誇，我到了哪些地方，會見了哪些高官，受到了怎樣的接待，哪怕就是短短一天兩天的「過境」，都足以讓他們「金光搶搶滾」，不可一世起來。

其實，齊人雖讓人不齒，卻還是拿到不少好處的，至少還能「饜酒肉而後返」，吃喝得飽飽足足的，這些貴人，不會指指點點，交代齊人回家後該如何如何做；可我們這些總統們，簡直等如是地方官員定期向朝廷「述職」，向主子「獻功」，更像是古代藩屬，向宗主國「朝貢」一般，對美國唯唯諾諾、言聽計從，深怕一旦批了其逆鱗，自己的地位就將不保一樣。

不過，這些總統們，畢竟因有關體面問題，還是會遮遮掩掩，用「過境外交」、「實地考察」、「宣慰僑胞」等名目加以掩飾，但是敢於像賴清德般，如此赤裸裸地宣稱，「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，還真的是石破天驚，讓人難以置信的。賴清德是選台灣總統，還是選美國州長？是欲爭取外援，還是甘為附庸？「走入白宮」的目的，是去述職，還是去聽取訓示？民進黨不是最強調「主體性」，整天拿「國格」出來唬人嗎？怎麼如今什麼「主體性」、什麼「國格」，全都忘得一乾二淨了？難不成「台獨金孫」，搖身一變，成了「美國奴才」？

據網路的一項調查，在有關「你認為總統參選人在選前需要赴美訪問嗎」的問卷中，是有63%的人認為不需要的，大概也僅僅25.2%的深綠民眾贊同，台灣人選總統，又干美國什麼事？難不成美國人有意將台灣當成第51州嗎？荒謬的是，賴清德儘管如此赤裸裸地交心了，可美國主子卻唯恐這樣的「輸誠」，勢將造成美國「干涉他國內政」的批判，卻反過頭來「責問」賴清德，希望賴清德給他們一個交代。這不是完全暴露了美國人的狼子野心嗎？

賴清德當然是必須「交代」清楚的，但不是向美國人交代，而是向全台灣2300萬人交代，到底你去美國是幹什麼？你是在選台灣總統嗎？（作者為退休大學教授）

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