民進黨的選民，草根性強，向心力足，一個口令下來，就是整齊劃一的一個動作，儘管有所不滿，卻懂得隱忍不發，以黨團意志為意志，絕對不會針對黨中央發若何的批判之聲、不遜之語。縱或彼此曾有嫌隙，也能在團結的旗幟下，和衷共濟，一笑泯其恩仇。深綠色彩，既厚且濃，不動如山。

國民黨的選民，自恃甚高，而各執其是，一言不合、一事不滿，就怒發為狂飆，百般攻詰，就是聖人，也挑得出種種毛病。步調不一、聲音各異，像是一盤散沙。偶有嫌隙，仇深恨重，絕不寬容。深藍、淺藍、泛藍，各擁其主，嘈嘈不休。

民眾黨的選民，無適無莫，純粹因不滿民進黨、國民黨的作為，故聚合為一，將希望寄託在柯文哲一人身上，企圖打破藍綠獨霸的局面，實現多黨政治的理想。雖未必對黨中央言聽計從，卻也不至於反面相向。淺藍、淺綠、中間選民，頗多歸心。

民進黨擁有35%以上的基本盤，且是鐵板一塊，投票踴躍的；國民、民眾加起來雖近於65%，國民黨、民眾黨互不相讓，但只能搶到對方的票源，卻無能撼動民進黨基本盤，但再怎麼搶，一定有25%是拉不動的，國民黨、民眾黨，也絕無可能獨得40%。強弱相形，除非藍白相合，否則注定是綠營一統天下。

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