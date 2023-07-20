我曾留在警官學校（警大）擔任隊職官十年（63～73），帶領並教導一群考進警官學校的高中畢業生，他們大多來自中南部鄉下，純樸善良，隊職官與這群學生朝夕相處，每天早上六點起床升旗（民進黨執政後取消升旗取消整理內務），晚上九點二十晚點名，十點熄燈就寢，除了體能訓練課業追求外，警官學校非常重視學生的生活品德教育，所以校訓是「誠」，考試作弊、偷竊行為就遭受退學處分。畢業分發是綜合學業成績及品德分數排順位。

課業成績好壞跟考試有關，但品操高低就很難打分數，因此警官學校有獎懲規定跟日常生活的加減分，獎懲很不容易有，學生比較不在意，但加扣分每天跟隨，例如服裝整齊+0.3，皮鞋不潔-0.3，鬍鬚刮不乾淨-0.5⋯⋯，舉凡生活作息上的事情都會加分或扣分，所以四年不被扣分拿到全勤獎，是非常困難的，因爲不能遲到早退、不能請假，不能病假。在我留校服務的期間，這種比考試難上百倍的全勤獎只有三個人，是43期的林中村、紀孝蘇，以及45期的侯友宜。

侯友宜若沒有刻苦耐勞遵守規範的自制力，是拿不到全勤獎的，我學生時代就無法全勤，實在是太難了。

時光流逝物換星移，沒有人想到警政傑出優秀的侯友宜會當新北市長，新北市政亮眼的侯友宜會被國民黨徵召選總統。

一個曾經用生命保護人民安全的警察，一個為地方福祉建設的新北市長，如今面臨黨內萬箭穿心的挑戰，這些追究他的箭，不外乎他是草包、口才不好、四年前沒幫助韓國瑜、現在民調不高。

前兩項顯然是風向製造帶出來的缺點，我們不能中計跟著批評；至於未盡心助韓國瑜是侯四年前的錯誤，但現在韓粉用教訓回報侯友宜，除了傷害國民黨，恐怕也會非常不智的害了韓國瑜；而民調不高之前的三個月，侯友宜民調最高，獨佔鰲頭到46%，現在不高，有大半因素是藍民支持者分裂觀望及年輕族群喜愛見人說人話的柯文哲所致。

上述後兩點缺失補救猶未晚，我希望侯友宜能穩住陣腳，用真誠化解韓粉心結，用態度感動年輕人，用對國家的忠誠獲得黨代表的支持，大會縱有人提議換侯，希望見到的是「其爭也君子」，否則對國民黨日後的領導斵傷甚深，難再團結。

我們國家究竟需要什麼樣的總統？是八年都無什麼建樹的台南市長賴清德、台北市長柯文哲？賴清德只會加劇兩岸對立，和平無望，柯文哲雖對兩岸無害，但終究自視甚高，國家團隊恐淪於一人團隊，國家能交給他們嗎？畢竟總統選舉關係國家未來的生存發展。

目前檯面上的三個人，我比較相信有政績，自律甚嚴得全勤獎，在鄉下賣豬肉的退伍軍人之子侯友宜，他在警大的養成教育是「誠」，他實實在在，不會欺騙說謊、不會黑金掛鉤、不會集體貪贓、不會話術滿天，在混亂的世局中，我們要的不正是侯友宜嗎？

（作者為中華民國退休警察總會總會長）

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