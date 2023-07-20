韓國政治發展過程從民主化與政黨輪替多和台灣類似。去年，反對國民之力黨以些許票差打敗要執政20年的民主黨，如今尹錫悅總統執政邁入第二年，韓國人印象中，尹錫悅施政採取與前政府完全不同方向。然而，兩韓關係卻進入險峻，隨時都有擦槍走火之可能性。

近日來，美韓以超強武力雙夾北韓，甚至，同步聲言若有核武攻擊，將會面臨政權崩潰。不料，此際突然發生駐韓美軍二等兵Tras King投奔北韓，不僅引起世界各國注意，尤其美國總統拜登十分憂慮Tras King的安危。

依據《華盛頓宣言》，18日美韓在首爾舉行第一次核協商會議，同時派遣裝有20枚核彈頭的潛艇停泊在釜山港。19日，尹錫悅總統夫婦首次以外國元首身分登船參觀並聽取有關簡報。尹錫悅此舉，顯然在告訴金正恩不要輕舉妄動。

金正恩根本不甩拜登和尹錫悅的恐嚇，似有「硬碰硬」的準備。繼10日北韓發射一枚洲際飛彈，19日凌晨又發射二枚短程飛彈，掉入東海雖沒有傷亡，其威力已讓美國、韓國及日本警覺。

尤其，尹錫悅利用國是訪問波蘭之際，祕密訪問烏克蘭與總統澤倫斯基會談，承諾韓國繼續提供武器，並參與戰後重建等。這話引起民主黨國會議員的批評。認為尹錫悅會招致俄羅斯和中國的不滿並會以武力「報復」韓國。這回尹錫悅把北韓、俄羅斯和中國全部得罪。

一向重視美國人民生命安全的拜登，目前解救Tras King是刻不容緩的課題。目前美國要透過其他國家駐平壤大使館或領事館與北韓交涉，因此，讓北韓撿到從天上掉下來的禮物，利用人質討價還價，耍來耍去讓拜登陷入「折騰」。

目前，尹錫悅雖與拜登同步走「強硬」路線，但從韓國一直由兩大黨每5年輪流執政現實來觀，倘明年4月國會議員選舉，執政國民之力黨無法擊敗反對民主黨，維持「朝小野大」現狀，則無法期待親美親日的尹錫悅政府成功。

說實話，無論政治或經濟，尹錫悅要創造政績不易。首先，光忙著清理前政府的各種弊案就忙不完。因此，無法滿足人民對新政府選前的期待，例如，民主黨代表李在明先前擔任城南市長及京畿道知事期間的大庄洞住宅開發舞弊案及文在寅前總統介入地方選舉和太陽光電力舞弊案等，只見涉嫌的周邊「小人物」不斷增加和受審，但至今文在寅和李在明仍然逍遙法外。因此，讓當時投票給尹錫悅的選民失望。這些選民會不會讓國民之力黨在國會增加席次，目前尚不明朗。

無論如何，儘管尹錫悅頻頻出訪，拉進外國力量包圍北韓，但若無法維持兩韓關係的安定，則一夜變成「灰燼」。難道維持現狀的兩岸關係不會受到影響嗎？（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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