截至目前為止，明年的總統大選基本上有三位總統候選人，分別是民眾黨的柯文哲、民進黨的賴清德，及國民黨的侯友宜，形成了所謂的三腳督選舉。由於我國的選舉制度為相對多數制（simple majority），因此若三位候選人實力差距不大，也沒有明顯的棄保，一位候選人若能掌握到四成左右的選票，就很有可能當選。如果有四位候選人，甚至有可能三成五就有機會。根據民調，有六成台灣民眾支持政黨輪替，但若在野勢力無法整合，民進黨有可能下台嗎？

台灣目前的相對多數制與墨西哥和韓國的總統選舉制度類似，韓國在民主化後曾出現過幾次明顯三腳督、四位，甚至是五位有相當實力候選人的情形。墨西哥長期一黨獨大，但在上世紀九零年代以後也有類似的情形。一九八七年韓國後全斗煥時代的第一次民主選舉，與和前者共同發動軍事政變及背負光州事件責任的盧泰愚，因為反對勢力的金泳三（百分之二十八）與金大中（百分之二十七）瓜分選票，因此儘管右派尙有前總理金鍾泌（百分之八）再拿去部分選票，但最終仍然以不到百分之三十七的相對多數勝出。一九九二年金泳三加入執政黨與金大中對抗，代表統一國民黨的現代集團創辦人鄭周永也加入戰局，另外尚有新政治改革黨朴燦鍾，四人得票分別為四成二、三成四、一成六、及百分之六點四。一九九七年金大中終於取得大位，但是在三腳督的情況下，也僅以四成選票當選。李明博在二零零七年同樣是四人競爭的情況下，拿下近四成九的選票，可以說是以一抵三。文在寅在二零一七年的總統大選五位候選人戰國群雄角逐的情況下，以四成選票勝出，其餘四位候選人得票兩位得票超過兩成、兩位則是百分之六點多。其餘三次選舉為兩位主要候選人對決，僅朴槿惠在二零一二年獲得超過五成的絕對多數。

墨西哥長期執政的革命制度黨（PRI），在連續贏得總統選舉超過一甲子後，第一次在兩千年輸掉大選，其中最大的原因就是三腳督的選舉，讓PRI的選票跌到三成七，首次執政的改變聯盟則是贏得四成三的選票。二零零六年又出現另一次的政黨輪替，但並不是PRI重返執政，而是僅得三成七選票的國民行動黨（PAN），另外左翼的民主革命黨（PRD）以三成六拿下第二，PRI僅獲得兩成三的選票，淪為第三。不過六年後，同樣是三腳督的情況下，PRI以三成九選票勝出，PRD及PAN的候選人分別獲得三成二及兩成六的選票，總和超過PRI十九個百分點。二零一八年，兩度代表PRD參選落敗的羅培茲．歐布拉多（Andrés Manuel Lopez Obrador，AMLO）改掛國家復興運動（MORENA），贏得總統大選，或許是PAN（兩成三）和PRI（一成七）都讓選民失望，極左的AMLO以超過五成四的選票勝出，充分反映選民想要政黨輪替的強烈慾望。

韓國與墨西哥都是一任總統制，韓國右派自一九八七年民主化後，連續贏得兩次總統大選，左派隨後兩次獲勝，接著右派又再掌權十年，後續的左派政府則是僅有一任就被輪替，儘管雙方的得票是歷年來最接近的一次。墨西哥則是自本世紀初以來，歷經四次政黨輪替。無論是韓國與墨西哥這兩個相對多數就可勝選的總統制國家，都沒有同一政黨連續執政三任，前者最多就是再度執政，後者則僅一任，沒有超過兩任的例子。台灣民主化以來，也都是同一政黨執政兩任，選民就會想要政黨輪替。但今年在三腳督或四人參選的情況下，是否會像韓國的一九八七、一九九二、一九九七及二零一七的情況下，當選者的選票在四成上下，或是如墨西哥的三腳督總統大選，有僅獲得三成七及三成九選票就能當選的情形。台灣選民亟思變天，想要換黨執政，但若在野勢力無法整合，賴清德很可能僅獲得不到四成的選票，就可獲勝；如果郭台銘先生也投入選舉，他甚至有可能像一九八七年的盧泰愚一樣，以三成六點六的得票率就能出線。（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員、國立台灣大學政治系兼任教授、國立清華大學通識中心兼任教授）

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