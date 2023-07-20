日本「戰略研究論壇」舉行美、日、台3方兵棋推演，模擬2027年大陸攻台情境。根據中央社報導，兵推重點在兩岸爆發衝突如何因應。兵推模擬了大陸對台、日發動網路攻擊、散播假訊息、解放軍登台、漁民或民兵搶登釣魚台、美軍協助日本撤僑、美日聯合水下作戰與拒止攻擊等情境。兵推最後結果是日本與大陸達成停戰協定，解放軍撤出日本領土。

日本不會主動協防台灣

這種只思考日本在「台灣有事」時所做出的軍事行動，全出於利己的考量，對台海安全沒有什麼幫助。民進黨政府官員與智庫學者都認為，日本以美國馬首是瞻，只要美國做出決定，日本就會跟隨。但這次兵推發現，因應大陸軍事行動，日本決策時將面臨諸多限制。主要出於台日之間缺乏完善的安保對話機制，模擬人道撤離時，只能進行臨時溝通，使問題和困難大量湧現。

兵推中還發現，當解放軍對台灣本島與外島展開全面攻擊，同時對駐日美軍與自衛隊基地進行飛彈攻擊，美日將透過聯合水下作戰與拒止攻擊，瓦解解放軍侵台的增援行動，解放軍將無法往內陸推進。台海發生危機時，除非美日基地遭到攻擊，在美國的授意下，日本自衛隊才可能有所動作。如果解放軍攻台只是局部性的軍事動作，並沒有擴及釣魚台列嶼或日本的西南島嶼，日本自衛隊會協防台灣嗎？這次兵推並沒有看到這樣的可能性。

當前台海危機與安全的問題，應該從三個面向來思考：一是，美中共管台灣。從AIT主席羅森柏格前次來台表明不會在台灣總統大選中選邊站，及孫曉雅處長受訪表示，希望三黨總統參選人都應該與大陸溝通，可見美國並不想見到兩岸發生衝突。台海仍處於兵凶戰危情境，但美中已有共管台灣的共識，這應該是維持台海和平穩定的最重要因素。

二是，大陸對台政策。儘管大陸的軍機、戰艦每日不斷的在台海周邊環繞，經常跨越海峽中線，但也控制在台灣的領海以外，並沒有挑釁底線。並且近期不斷推動兩岸融合發展的交流活動，「軟」的善意訊號十分清晰，反倒是陸委會一直擔心大陸對台統戰，蔡政府憂心大陸釋放假訊息擾亂台灣社會，但民間社會並不擔心，反而熱切希望兩岸多多交流。

利用台海戰爭拖住大陸

三是，從大陸民心來看，期望兩岸和平的聲音一直高過武統的聲音，這是台海安全的另一種保障。就以近日馬英九基金會邀請大陸37名大學師生來台訪問，從學生的笑容給台灣極端熱天帶來的一些涼爽，與民眾們樂於接納這批師生的參訪，都可以看出兩岸民心趨向。若非蔡政府每天喊抗中、喊備戰，台海哪來的兵凶戰危？

從日本「戰略研究論壇」所做的兵推來看，日本人關心的還是日本自己的領土與人民的安全，台海有事並不等於日本有事，如果再從俄烏戰爭來看，美國與北約盟友支持烏克蘭，只是提供更多的武器，即使烏克蘭的軍民死傷慘重，所獲得的也只是國際社會「鱷魚的眼淚」，誰會真正把自己的兵力投入他人戰場。

冷戰結束後的20年，美國為了打中東戰爭，荒廢基礎建設20年，如今美國政壇的激進反中派，並不想找回美國失去的20年，而是想利用台海戰爭拖住大陸的發展，這種不思進取，卻只見不得大陸比美國發展得更好的心態，才是美國反中政客想不斷武裝台灣的用意，從這次美日台兵推，更可以看出美日右翼的真實想法。

拜登政府希望與中國大陸處理好雙方激烈的競爭關係，在台灣問題上出現美中「共管」的跡象，但美國即將進入大選熱季，台灣選戰也漸趨激烈，民進黨須謹慎處理好與美國兩黨的關係，切莫受美國右翼反中勢力誘惑而介入美國內部政爭，一旦被抓到小辮子，將後悔莫及。